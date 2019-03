AJEDREZ El Oviedo supera con claridad al Grupo en el regional de clubes en División de Honor La final de los Juegos Escolares reúne a 40 equipos y 200 jugadores ENRIQUE IGLESIAS GIJÓN. Miércoles, 13 marzo 2019, 00:25

El Grupo Covadonga y el Real Oviedo centraron la atención de la quinta ronda del Campeonato de Asturias de Clubes en División de Honor. Los grupistas fueron derrotados de forma contundente por un 1-5 que deja a los oviedistas como líderes cómodos de la prueba. Solo Miguel Ángel Marino y Jesús Lobo lograron puntuar para los gijoneses con sendas tablas frente a Iván González e Iván Andrés, respectivamente. Saúl Viñuela, Daniel Centrón, Lucía Fidalgo y Marco Marino perdieron sus duelos frente a Diego Vergara, Juan Manuel Acosta, Iyán Guedes y Aitor Alonso.

Los otros resultados de la jornada fueron: Oviedo 93-Siero, 5-1; Grupo 64-Ensidesa, 1-5; y Pablo Morán-Universidad, 2,5-3,5, lo que deja la clasificación así: 1º. Real Oviedo, con 9 puntos; 2º. Ensidesa, con 7 puntos; 3º-5º. Oviedo 93, Universidad y Grupo Covadonga, con 6 puntos; 6º. Siero, con 4 puntos; 7º. Pablo Morán, con 2 puntos; y, 8º. Grupo 64, con cero.

En la próxima ronda, que será la sexta y penúltima de esta fase, tendrán lugar los encuentros Real Oviedo-Universidad, Ensidesa-Pablo Morán, Siero-Grupo 64 y Grupo Covadonga-Oviedo 93. Hay mucha lucha aún para entrar entre los cuatro primeros de la tabla, que serán los clubes que disputarán el título, y también para evitar los cuatro últimos puestos, porque esos conjuntos deberán batallar para evitar las dos plazas de descenso.

En Primera División se destaca el Valdesva, con diez puntos, seguido por el Antonio Rico, con un punto menos. La próxima jornada se enfrentarán de esta forma: Valdesva (10)-(5) San Juan Bautista, Al Paso (0)-(2) Ateneo 1881, Naranco (6)-(5) Mieres y Candás (3)-(9) Antonio Rico. En Segunda División se destaca el Gradense, que ha ganado las cinco justas. Los principales encuentros para la sexta ronda serán Gradense (10)-(9) Torre de Llanes, Siero C (8)-(7) Antonio Rico, Siero D (6)-(7) Ateneo 1881 y Candás (6)-(6) El Frontón. Los encuentros se disputarán el sábado, a partir de las cuatro y media de la tarde en los locales de los clubes citados en primer lugar.

Final de niños

Arrancó la final de los Juegos Escolares con cuarenta equipos en competición, ocho en cada una de las categorías de edad: sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16. Cada grupo disputará una liga a siete rondas y tres de ellas se jugaron el domingo en Gijón.

En categoría sub 8 manda en solitario el Codema con los tres encuentros ganados. Tras los gijoneses están los ovetenses de Villafría, con un punto menos. Con dos menos que el líder se encuentran el San Ignacio de Oviedo y el Ecole de Llanera.

En sub 10 colideran la tabla el San Félix de Candás y el Codema, ambos con cinco puntos de los seis posibles. La tercera plaza es para el Auseva de Oviedo.

En sub 12 se destaca el Ecole, con los tres encuentros ganados, seguido a un punto por el Veneranda Manzano. El tercer puesto está muy disputado con cuádruple empate de los colegios Codema, San Félix, Villafría y San Fernando de Avilés.

En sub 14 colideran el IES Fleming de Oviedo y el Codema, con el Patronato San José en tercera posición.

Y, por último, en sub 16 mandan Santa María del Naranco y el Ies de Candás, con el IES Aramo en tercera posición.

Las próximas dos rondas se celebrarán en el Polideportivo Corredoria Arena de Oviedo, el próximo domingo día 24 de este mes.