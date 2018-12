El Oxigar Belenos abre en Llaranes la segunda vuelta

El Oxigar Belenos regresa mañana a la competición tras el puente de la Constitución para disputar un partido muy especial, pues se trata del último del año 2018 y del primero de la segunda vuelta. El rival será el Toyota León y el choque tendrá lugar a partir de las 16 horas en el Muro de Zaro, como siempre con entrada gratuita.

Mario Copetti no podrá contar para el envite con Ernesto y Noel por motivos laborales ni tampoco con Chapu, Yusé, Alan, Iyán, Heres y Gallu por lesión. Además, se quedan fuera de la lista David Muñiz, Manel, Darío y Tintín. El preparador barcelonés espera a un Toyota León «muy diferente al de la primera jornada, a tenor de los resultados que llevan cosechando en las últimas fechas. Ahora es un equipo más compacto, más trabajado debido a las incorporaciones y a la recuperación de jugadores y seguro que nos pondrá las cosas difíciles». El objetivo no es otro que «intentar ganar por cinco y como mínimo mantener, si no reducir, la desventaja con el Oviedo, pensando también en ampliar la ventaja que tenemos con respecto al Palencia». Todo ello, brindando «un buen partido a nuestro público».

En cuanto a las novedades, destaca el regreso al equipo de Tato, superada su lesión en el brazo, mientras que Mario Copetti asegura que los dos últimos fichajes tendrán minutos mañana. «Tanke será titular para que vaya cogiendo el ritmo de competición, y David tendrá seguro minutos en la segunda parte». Tras una semana de trabajo después de «cuatro días de descanso físico y mental», el catalán quiere que su equipo proponga «un partido rápido, con todas las acciones realizadas a alta velocidad e intensidad, jugando en los espacios más abiertos del terreno de juego». Tras el partido, Copetti iniciará una «minipretemporada de tres semanas, para llegar bien a al segunda vuelta, donde haremos algunas variaciones tácticas para sorprender a los rivales».

La convocatoria está compuesta por 27 jugadores, por lo que cuatro no se vestirán. Primeras líneas: Dani Bellelli, Xatu, David, Koke, Mario, Rumen y Fer. Segundas y terceras: Gabel, Tanke, Carrasco, Nacho, Renzo, Hugo, Cazalla y Carlos. Medios: Paco, Juan, Dave y Felipe. Tres cuartos: Boni, Guti, Chipi, Ron, Ondina, Kroli, Seba y Tato.