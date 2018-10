RUGBY Oxigar Belenos y Real Oviedo se juegan el liderato del grupo en la Liga Norte Yusé, baja segura. :: MARIETA Mario Copetti vuelve a la que fue su casa con la baja segura de Yusé y una convocatoria de 25 jugadores en la que Tato está presente SANTY MENOR AVILÉS. Sábado, 27 octubre 2018, 00:40

Primero contra segundo, segundo contra primero. Real Oviedo y Oxigar Belenos disputan esta tarde en El Naranco (17 horas) uno de los partidos más esperados del año, que para muchos debería haberse dado en División de Honor B. El que venza en el remozado campo ovetense saldrá como líder en solitario del grupo, por lo que las espadas están en todo lo alto y se espera un espectáculo tanto dentro como fuera del campo.

Mario Copetti tiene la baja segura para el envite de Yusé, mientras que Tato, que no pasará por el quirófano, ha entrado en una lista de 25 jugadores de la cual dos de ellos se quedarán sin vestir mañana. El técnico blanquiazul, en cuyo currículum figura una temporada al frente del Real Oviedo, entonces Tradehi Oviedo, asegura que «será un partido muy difícil y ellos parten como favoritos. Son un recién ascendido, tienen un ritmo de juego muy alto, posiblemente un poco superior al nuestro ahora mismo, y tienen el plus de jugar en casa. Tienen ese plus, ese gen ganador cuando juegan en El Naranco y están arropados por una afición que les sigue mucho, como la nuestra a nosotros. Espero que vivamos un gran partido y que los aficionados puedan disfrutar».

Aunque el tiempo no es muy halagüeño y «si llueve mucho está claro que el ritmo de partido será más lento», Copetti confía en que el Oviedo no haya entrenado durante la semana y «el renovado césped pueda resistir bien. Si hay mucho barro tendremos que adaptarnos. Son cosas de la competición». Pese a que «tenemos una plantilla justa en algunas posiciones», Copetti está contento con el inicio de curso de su equipo y tiene claro que «tendremos opciones de conseguir la victoria y, como decía un entrenador mío, nosotros no hacemos prisioneros».

La lista de 25 convocados es la siguiente: Xatu, Dani Bellelli, Rumen, Koke, Mario y Fer, primeras líneas; Gabel, Carrasco, Nacho, que vuelve superada una mononucleosis, Renzo, Cazalla, Hugo y Noel, segundas y terceras; Paco, Juan y Dave, medios; y Seba, Tato, Ondina, Kroli, Chipi, Guti, Ron, Boni y Manel, tres cuartos. Se quedan fuera, además de Yusé, Iyán y Gallu por lesión y Chapu por enfermedad; Heres, Tintín, David Muñiz y Darío por decisión técnica.

Además, por la mañana, desde las 10 horas en La Morgal, comienza una nueva edición de los Juegos Deportivos del Principado. El Pasek Belenos estará representado en todas las categorías.