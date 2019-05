RUGBY El Oxigar Belenos tendrá que superarse en Ferrol Los dos equipos se emplearon a fondo sobre el césped del Muro de Zaro. / MARIETA Las pérdidas en los pases frenaron al equipo avilesino, superior a su rival físicamente pero con errores que dejan en el aire la eliminatoria N. GUTIÉRREZ AVILÉS. Domingo, 5 mayo 2019, 01:29

El Oxigar Belenos tendrá que sufrir y superarse para seguir en la fase de ascenso tras la corta victoria conseguida ayer en el Muro de Zaro (22-19) en el partido de ida de la primera ronda ante el Ferrol. Tres puntos de ventaja que se quedan cortos para lo que pudo ser, porque el Belenos es superior al campeón gallego, aunque la eliminatoria está en el aire y se resolverá en tierras gallegas el próximo sábado por los errores avilesinos a la hora de culminar acciones de ensayo.

No fue un buen partido para el equipo de Mario Copetti, que alterno buenas fases con momentos en los que se hicieron mal las cosas dejando pasar la oportunidad de cobrar una renta más amplia para el partido de vuelta. El técnico echó en falta la habitual precisión en los pases cuando se acerca el momento de cerrar la jugada con ensayo. El técnico recordaba en su balance del encuentro que «en tres jugadas muy buenas perdonamos tres ensayos clarísimos en distintas zonas por ejecutar mal el pase, fue un problema de manos que no hemos tenido habitualmente y creo que atacamos demasiado frontal y cerca de los jugadores contrarios».

Con esas lagunas, el entrenador del Oxigar Belenos piensa que «la ventaja se nos ha quedado en solo tres puntos cuando pudo estar cerca de los veinte», recalcó Copetti, al que también le preocupan los signos de debilidad de su equipo en la línea de touche. Sin embargo, piensa que «somos superiores físicamente y corrigiendo lo que hoy no hemos hecho bien se puede ganar en el partido de vuelta. Hoy hemos hecho, junto al de Salamanca, el peor partido de la temporada», lo que significa que una mejora en lo que se falló ayer llevará a los avilesinos a la victoria en Ferrol.

«Nos toca remar y entonar el mea culpa. Tenemos que reflexionar porque hemos perdido balones que no se pueden perder. También hubo aspectos que me gustaron y me hacen pensar que podemos ganar allí».

El equipo avilesino, que recuperará a jugadores como Tanque para la vuelta, empezará mañana a preparar ese compromiso.