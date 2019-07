El pádel en silla aterriza en Avilés Rubén realiza un golpe de derecha en uno de los partidillos de exhibición disputados. / MARIETA Rubén Castilla, tres veces campeón de España, aprovechó su estancia en Asturias para divulgar la especialidad entre los jugadores de la ciudad SANTY MENOR AVILÉS. Miércoles, 31 julio 2019, 00:14

Aunque el deporte adaptado cuenta cada vez con más especialidades y en Avilés muchas de ellas son sobradamente conocidas gracias al trabajo del Cosa Nuesa, cuyo equipo de baloncesto compite en Primera Nacional, esta semana ha aterrizado en la ciudad una más: el pádel en silla.

El 'culpable' no es otro que Rubén Castilla, jugador madrileño de 47 años que ha sido tres veces campeón de España y que en la actualidad ocupa el número tres. Rubén veranea en Luanco desde hace catorce años y ha querido aprovechar su estancia estos días para visitar el conocido centro avilesino Coverpádel, donde realizó dos partidillos de exhibición, sorprendiendo a todos los presentes por su habilidad.

Jugador amateur de tenis y de pádel, la vida de Rubén cambió por completo en 2008, cuando sufrió un accidente que redujo en gran medida su movilidad por una lesión en la pierna izquierda. Al principio «confiaba en la rehabilitación y estaba seguro de que iba a volver a correr, pese a que mi hermana, que es médica, me habló de las dificultades». No consiguió ese objetivo, pero pronto descubrió tanto el pádel como el tenis en silla y sus éxitos no han parado de sucederse.

«Fui campeón de España en 2014, 2015 y 2016, antes de que cambiasen las normas», recuerda. En ese sentido, la capacidad de los jugadores se puntúa del 1 al 5 y desde hace un tiempo está estipulado que entre los dos miembros de la pareja en cuestión no se puede superar el límite de cinco puntos. «Yo soy un 4, por lo que tengo que jugar con un 1». Esto complica las cosas cuando Rubén y su compañero, el onubense Carlos Vizcaíno, se enfrentan a parejas que son 2 y 3, pero «ahora mismo somos los terceros de España que no está nada mal. Carlos es muy buen jugador».

Aunque el tenis en silla, con varios grandes jugadores asturianos, es la especialidad más conocida, el pádel va teniendo cada vez más adeptos. «Ahora mismo somos 250-300 personas en España, que es una cifra bastante interesante. Emulando el World Pádel Tour, tenemos un circuito de catorce pruebas y en junio, en Madrid, tuvo lugar el Campeonato de España, al que acuden las mejores parejas del circuito», explica el madrileño.

«Jugad como siempre, como sabéis», retaba con una sonrisa a todos los que se animaron en Coverpádel Avilés a jugar unos puntos con él. Un servidor cogió la pala y pudo dar fe de la calidad de Rubén, que, jugando a doble bote, como es menester en el pádel adaptado, pone muy alto el listón a la hora de hacerle un punto. Y pobre del que le deje una bola a media pista porque el punto lo tiene perdido.

Antes de Avilés había estado entrenando en Gijón, donde volverá, además de a Oviedo. En unos días regresará a Madrid, donde entrará una semana con su compañero Víctor para afrontar en septiembre la primera prueba del circuito. Vicepresidente de la Asociación de Pádel Silla, trabaja día a día para dar a conocer la especialidad y para ayudar a las personas con capacidades distintas. Gracias a ello, cuenta con empresas como StarVie o la Fundación Damm como patrocinadores.