Los palistas inician con buen pie la temporada

Los palistas del Grupo vencieron por clubes en el regional de piragua-cross, que abrió la temporada en San Juan de la Arena el pasado fin de semana. Destacaron los oros de Yaroslav Oleg Shelestenko (C-1 sénior), Nel Sánchez Longo-Diego Infiesta (K-2 Sub 23), Pablo Lago (C-1 Sub 23), Óliver Tamame (C-1 júnior), Daniel Estébanez-Bruno Valderrey (K-2 cadete), Nicolás Granda (C-1 cadete) y Adrián Iglesias (K-1 cadete). También tuvieron protagonismo los segundos puestos de Almudena Ávila-Inés Nistal (K-2 sénior), Amador Sierra (C-1 Sub 23) y Pablo Martino (K-1 Cadete).