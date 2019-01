Una pareja de campeonato Falo y Maite, pareja en la vida y en los torneos de mus. / G. G. El matrimonio formado por Falo Luna y Maite Iglesias domina la clasificación individual tras años demostrando su carácter ganador NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Domingo, 6 enero 2019, 02:10

La clasificación individual determina que es la mejor dupla del torneo y su trayectoria, jalonada de éxitos, también. Nos encontramos ante una pareja de campeonato, que va más allá de las mesas de juego. Falo y Maite son, además de compañeros, matrimonio, uno de los 14 del torneo. Comparten presencia con el Bar Carbayedo, peña a la que llegaron desde La Céltica. Un fichaje de lujo para una peña con rol ganador.

Es el que tiene una de las mejores parejas del mus asturiano, en el que ningún otro binomio puede presumir de contar hasta una decena de triunfos en distintos torneos, entre ellos el regional por parejas que han ganado en dos ocasiones, con otros tantos subcampeonatos.

Dos Rías Baixas, dos Carbayeras en Gijón, dos Pabellón y un Kame completan los campeonatos ganados esos años por Falo y Maite, mejor pareja mixta y cuarta en la general del Nacional de mus celebrado en su día en Oviedo. También comparten en su vitrina cuatro Avilesinos, con Mesón El Rollo (1994-95), Astures 98-El Rollo (2000-01), Mesón Alfil (2002-03) y Café Bar Ébano (2012-13) firmando ese año el doblete con la Copa. El Bar Málaga y los citados Céltica y Carbayedo completan la nómina de equipos en los que Falo y Maite han jugado juntos.

Rafael Luna Martínez (24-11-1961, Santiago de Ambiedes) es un apasionado del mus, al que se pasó tras unas primeras partidas de subastao en La Luz: «Aprendí en El Rollo de la mano de Ismael», recuerda Falo, que no tardó en destacar. Con 18 años se apuntó junto a su amigo Pedro en un torneo en Santa María del Mar en el que fueron subcampeones. El paso siguiente ya fue competir en el Avilesino: «Conrado me propuso participar con el Bar Pabellón y ya no he parado».

Antes de empezar a jugar junto a su esposa, Falo hizo sus dos primeras conquistas al lado de Paco, uno de sus seis hermanos, con el que ganó el torneo de Candás y el Piedra de Oro de Piedras Blancas. Todo lo demás lo ha conseguido junto a su esposa, que acabó enganchándose al mus, participando desde hace 25 años en el Avilesino al lado de su esposo: «Lo vi jugar muchas veces y acabé aprendiendo para poder estar más tiempo con él», dice María Teresa Iglesias Madrigal (25-4-1962, Mombue, Zamora). Con apenas cuatro meses de vida su familia se afincó en Avilés y aquí echó raíces.

Falo reconoce que «he tenido mucha suerte con ella», dice mirando a su pareja: «El mus es mi gran afición y he pasado muchas horas jugando partidas. Lo bueno es que con el tiempo lo hago a su lado». Maite dice que «Falo es el mejor, o uno de los mejores. Es muy calculador y tiene un gran control de las jugadas». Él dice de ella que «es una muy buena jugadora, mi mejor complemento. Nos entendemos solo con la mirada», dice quien es considerado por muchos como el mejor musista asturiano del momento.