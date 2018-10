«El parón por la lesión fue un palo, pero he reseteado» Ángela Pumariega, en Gijón. / D. MORA Ángela Pumariega RegatistaLa campeona olímpica gijonesa ha conquistado en las dos últimas semanas los trofeos Ciudad de Ibiza y María Guedes en clase snipe VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Jueves, 18 octubre 2018, 00:24

La lesión en el hombro empieza a ser una lejana pesadilla para Ángela Pumariega (Gijón, 1984). A la espera de retomar la campaña del 470 que prepara con Sofía Toro con Tokio 2020 como objetivo, la regatista gijonesa recupera las sensaciones en clase snipe, en la que acaba de conquistar los Trofeos Ciudad de Ibiza y María Guides de Cascais.

-Últimamente no deja de subirse al podio.

-Hasta dentro de un mes no retomamos el ciclo olímpico, así que aprovecho para hacer regatas de otra categoría que no me requieren tanto esfuerzo de brazos. Son vacaciones activas.

-¿Cómo va la recuperación de la lesión en el hombro?

-Va muy lento, pero por el buen camino. Parece que pudimos descartar el quirófano. En abril, el traumatólogo me dijo que tenía que operarme, pero optamos por un tratamiento conservador que fortalece el hombro y la espalda y, de momento, va funcionando. El quirófano eran seis meses de baja y nadie te asegura que vayas a quedar bien, por eso lo descartamos.

-Meses antes de esa lesión había arrancado el ciclo olímpico en 470 con Tokio como objetivo. ¿Notaban ya la evolución?

-Habíamos mejorado muchísimo, pero me lesioné en medio de la temporada y estuve tres meses completamente parada. Nos hemos perdido las regatas más importantes. En agosto sí conseguimos hacer el Mundial, pero con viento se notaba que nos faltaba rodaje. Este parón ha sido un palo grande, más duro psicológicamente que físico, pero ya he reseteado.

-¿Cree que estará al cien por cien para 2019?

-Espero que sí. En los primeros meses quiero ir con calma. Me ha quedado claro que la vela no es un deporte que genere ingresos como para arriesgar. Quiero seguir haciendo vida deportiva más allá de Tokio y lo que valoro es que el hombro se recupere al cien por cien. Creo que casi lo estoy.

-¿Qué tal la experiencia en la clase snipe?

-Es la categoría con la que empecé a navegar en 2001. Es verdad que en la campaña olímpica la había dejado, pero el año pasado ya hice alguna regata y está bien compaginar. Hace dos lunes llegué de Portugal, donde competí con Martín Bermúdez en el Trofeo María Guides de Cascais. Al día siguiente me escribió Hugo Ramón desde Ibiza para ver si competía con él allí el fin de semana pasado. Salió bien y la verdad es que me da motivación ver que cuentan conmigo.

-Últimamente también ha impartido también clases en unos cursos universitarios.

-Estoy teniendo un mes de octubre intenso (ríe). He estudiado un máster de 'coaching' y he unido los dos campos. Intento explicar mi rutina, cómo organizo la temporada... Ojalá sirva de inspiración a alguien para cumplir sus objetivos. Es algo que me gusta y para mí también es un reto.