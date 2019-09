BALONCESTORUGBY El Pasek Belenos da la cara a pesar de todo ante un histórico como el GetxoEl Adba comienza su preparación con dos derrotas en Cantabria Nuria Maeso. / OMAR ANTUÑA El equipo avilesino cayó frente al Araski y La Salle acusando la carga de trabajo en las piernas en los tramos finales Hasta cinco amarillas no evitaron que el conjunto avilesino lograse tres ensayos, dos de ellos por parte de canteranos S. MENOR AVILÉS. AVILÉS. Domingo, 15 septiembre 2019, 01:40

El Adba inició su ronda de partidos de preparación con dos derrotas en la primera jornada del Torneo Tirso Igualatorio de Cantabria. El equipo avilesino cayó primero frente al Araski (49-53), en un partido en el que las de Juanjo García dominaron más o menos el partido, con idas y venidas haciendo la goma.

El paso de los minutos afectó negativamente al Adba, cuyas jugadoras llevan dos semanas entrenando mañana y tarde y las piernas todavía «no dan para más», reconoce el técnico tinerfeño. Lo mejor, «la aportación de las de casa y la rápida adaptación de Jone, que está muy bien físicamente, pero nos faltan los puntos y la aportación de los fichajes que quedan por llegar», asume.

Por la tarde, un poco más de lo mismo y el Adba cayó frente a La Salle por 51-60. El partido fue igualado hasta el último cuarto, donde «no pudimos generar más baloncesto por la falta de fuerzas».

En cualquier caso, para Juanjo García los ensayos fueron «positivos. Ahora mismo no me fijo en los resultados. Respetamos el minutaje de las jugadoras a rajatabla y no vamos a correr riesgos físicos en pretemporada». En el primer partido anotaron Ana (2), Berni (3), Carlota (1), Fraile (4), Jone (1) y Nuria (10); y en el segundo Ana (2), Berni (2), Fraile (5), Jone (1), Nuria (5) y Saric (1). Hoy, el conjunto avilesino disputará el último partido en horario matinal.

El Pasek Belenos inició la tercera temporada de su historia en División de Honor B en Fadura, un campo histórico del rugby nacional, casa de un Getxo que sabe lo que es ganar la Liga y la Copa. Los vizcaínos, obligados este curso a luchar por el ascenso, cumplieron los pronósticos y vencieron a un conjunto avilesino (57-19) todavía por hacer, con la plantilla incompleta, ningún partido de pretemporada disputado y jugadores que llegaron durante la semana a la ciudad.

Otro handicap con el que se topó el equipo dirigido por Gonzalo Padró fue la disciplina. El equipo avilesino sufrió hasta cinco amonestaciones por cartulina amarilla, por lo que jugó prácticamente todo el partido con, como mínimo, un jugador menos que su rival. Eso, en partidos igualados, sería firmar la sentencia del equipo en un año en el que la permanencia es el único objetivo.

A pesar de que el equipo se dejó el alma sobre el césped de Fadura, la primera amarilla, a Nacho, fue en el minuto cuatro, por lo que las cosas se pusieron cuesta arriba desde el principio. Los ensayos locales comenzaron a llegar y el marcador al descanso dejaba el partido prácticamente sentenciado (29-0).

Con el margen de error adquirido, Getxo comenzó a hacer rotaciones y el Pasek Belenos también, olvidándose del resultado e intentando poner en práctica lo ensayado durante la semana. De esta manera llegaron tres ensayos obra de Nacho, Mati Jabase y Peti, el primero y el último canteranos del club. Acciones meritorias para jugadores que están debutando en la categoría como el propio Nacho. También jugaron varios hombres de La Calzada, demostrando que el acuerdo entre ambos clubes asturianos está dando sus frutos.

Pensando en Uribealdea

El equipo tiene la mente puesta ya en la segunda jornada jornada liguera, en la que se medirá en Plentzia al Uribealdea. El encuentro tendrá lugar el sábado a las 17 horas de nuevo a domicilio, y el conjunto avilesino podría contar con alguna cara nueva más que aumentara sus opciones de triunfo.