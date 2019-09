RUGBY El Pasek Belenos comienza la Liga frente al Getxo La plantilla del Pasek Belenos hace piña ayer en La Toba. / O. ANTUÑA El conjunto blanquiazul tiene pocas opciones de victoria ante un histórico del rugby nacional que ha descendido desde División de Honor SANTY MENOR AVILÉS. Sábado, 14 septiembre 2019, 00:34

El Pasek Belenos inicia esta tarde la temporada visitando a un histórico del rugby nacional como el Getxo, a partir de las 17 horas en el campo de Fadura. Será el reestreno del club en División de Honor B, categoría en la que militará por tercera vez en los veintiún años de historia con los que cuenta la entidad.

Tras el último entrenamiento de la semana, celebrado ayer de noche, Gonzalo Padró formó una convocatoria compuesta por 21 jugadores, con una duda en el puesto de pilier. El preparador argentino asegura que la plantilla afronta el encuentro «con mucha ilusión y ganas con este cambio de categoría. Es un reto para todos y están entrenando muy duro».

Padró comenta que «poco a poco todo el mundo se va adaptando al sistema de juego que queremos implantar esta temporada, incluidos los fichajes, que muchos de ellos ya lo conocen. Ha venido gente con calidad, se están adaptando bastante bien y todavía quedan tres jugadores por llegar para completar la plantilla».

El albiceleste no oculta que «el Getxo, equipo contra el que jugué la pasada temporada como jugador del Ciencias, es un gran conjunto, con una delantera pesada y una tres cuartos que juega muy bien. Será un partido muy difícil porque además no he tenido el tiempo que me hubiese gustado para prepararlo, pero saldremos a competir y a hacerlo lo mejor posible».

Con todo, la convocatoria blanquiazul que mañana se desplazará por carretera a tierras vascas está formada por los primeras líneas Tomi, Rumen y Mario; los segundas-terceras Sohibou, Noel, Bonano, Gabel, Nacho, Tanke, Patxi Argüelles y Gonzalo; los medios Rocamán y Jabase; y los tres cuartos Martín, Peti, Guille, Guti, Seba y Ondina. El partido podrá seguirse vía 'streaming' a través de la página web de la Federación Española.