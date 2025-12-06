El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de una melé durante el partido. Alba Díaz
Rugby | Barça Rugby 46-10 Pasek Belenos

El Pasek Belenos se muestra voluntarioso ante el Barça Rugby

El equipo blanquiazul realiza una primera media hora para el optimismo en la penúltima jornada de la Copa del Rey

Rodrigo

Avilés

Sábado, 6 de diciembre 2025, 21:01

Comenta

El Pasek Belenos tampoco pudo con el Barça Rugby en la exigente liguilla de Copa del Rey que está disputando para cerrar el año ... 2025. El conjunto avilesino, que cuajó una primera media hora de partido que invitó al optimismo, acabó cayendo ante la mayor calidad y potencia del cuadro culé en La Teixonera (46-10).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gijón blinda sus calles en Navidad por el nivel cuatro de alerta terrorista
  2. 2 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  3. 3 Detenido Natalio Grueso en Portugal tras dos años fugado de la justicia
  4. 4 Un nuevo fallecido activa las alertas por el problema de las personas sin techo en Gijón
  5. 5 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  6. 6 Suspendida de empleo y sueldo una trabajadora de la escuela infantil de Grado por un «trato inadecuado hacia uno de los menores»
  7. 7 Fallece Marisa Santiago, cofundadora Grupo Lacera
  8. 8 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  9. 9 Emilio Tuya, la calle del Molino y también la del Grupo
  10. 10 El futbolista Aridane Hernández, detenido tras destrozar varios vehículos y dar positivo en alcoholemia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Pasek Belenos se muestra voluntarioso ante el Barça Rugby

El Pasek Belenos se muestra voluntarioso ante el Barça Rugby