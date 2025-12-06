El Pasek Belenos se muestra voluntarioso ante el Barça Rugby

El Pasek Belenos tampoco pudo con el Barça Rugby en la exigente liguilla de Copa del Rey que está disputando para cerrar el año ... 2025. El conjunto avilesino, que cuajó una primera media hora de partido que invitó al optimismo, acabó cayendo ante la mayor calidad y potencia del cuadro culé en La Teixonera (46-10).

El cuadro blanquiazul, con un Juan Rico recuperado en tiempo récord de su desgarro muscular, salió presionando de inicio sobre campo rival hasta el punto de arrancar un golpe de castigo a su favor en los compases iniciales. Brais transformó adelantando a los blanquiazules -de nuevo con uniforme amarillo- por 0 a 3. La reacción local no se hizo esperar. El Barça Rugby remontó por la vía rápida ensayando tras el saque de centro. Correa remató el avance local posando en zona de marca avilesina junto al banderín dejando el tanteador en 5 a 3 para los azulgranas cuando no se había cumplido el minuto 4 de partido.

El equipo dirigido por Jesús Simón volvió a campo contrario moviendo el oval con criterio hasta disponer de opciones de ensayo en la zona de 22 rival aunque, tras forzar una melé a cinco metros, el Barça consiguió recuperar la posesión. El conjunto catalán pasó al ataque anotando su segundo ensayo sobre el minuto diez. Los locales contaban sus ataques por ensayos ante un Pasek Belenos demasiado permisivo en el aspecto defensivo. Con el 10 a 3 los avilesinos volvieron a demostrar mayor soltura y desparpajo en ataque que en la liga jugando sus balones con dinamismo y criterio ante una defensa local que cedía terreno o incurría en golpe. En esta ocasión, los visitantes materializaron su dominio en puntos consiguiendo su primer ensayo por medio de Bernie tras salida de melé. Brais transformó con acierto igualando la contienda a diez tantos en el minuto 20.

Barça Rugby Goga, Alejandro, Arnau, Gerson, Borrazas, Joel, Sonneveld, Robledo, Bonell, Arthur, Facundo, Marty, Corre, Peña e Iruleguy. También jugaron Trillo, Zas, Cintas y Balmaceda. 46 - 10 Pasek Belenos Bravo, Silvestre, Gastón, Abraham, Tapia, Jake, Rico, Bernie, Yhoa, Brais, Cao, Eusebio, Iose, Indy y Dopico. También jugaron Cladera, Gonzalo, Mattia, Miguel, Rumen y Pelayo. Secuencia de marcador 0-3, 5-3, 10-3, 10-8, 10-10, 15-10, 20-10, 22-10, 27-10, 29-10 (descanso), 34-10, 36-10, 41-10 y 46-10.

Árbitro Jorge Sáez Domínguez, colegio andaluz.

Incidencias La Teixonera. Sintético. Buen tiempo. 250 espectadores.

El Pasek Belenos contuvo la reacción barcelonesa hasta recuperar la posesión y ganar metros al pie. La nueva ofensiva a punto estuvo de concluir con la segunda marca pero la falta de resolución en los metros finales condenó a los avilesinos a un nuevo repliegue hasta encajar el tercer ensayo. El choque, atractivo y disputado, alcanzaba la primera media hora con las espadas en todo lo alto, (15-10). En ese punto el Barça metió una marcha más. Los catalanes se hicieron con la posesión tras saque de centro sacando a relucir un ataque en apoyos cortos con velocidad y precisión hasta volver a anotar. El equipo barcelonés ponía tierra de por medio yéndose con un 22 a 10 cinco minutos antes del intermedio.

Los azulgranas habían cogido el tono imponiendo su condición de favoritos como militantes en División de Honor. El cuadro local regresó a la 22 contraria moviendo el balón con solvencia para anotar un nuevo ensayo. El duelo, tras una primera media hora de toma y daca, se decantaba para los locales en el último tramo de la primera manga. El panorama se aclaraba aun más para el Barça con la amarilla que vio Jake, el tercera línea blanquiazul, circunstancia que dejaba con uno menos a los avilesinos durante diez minutos aunque Adriá Bonell, también amonestado, dejó las cosas catorce contra catorce antes de afrontar una reanudación que arrancaría con 29 a 10 en el luminoso de la Teixonera. La segunda parte comenzó con bronca. Rico y Borrazas se engancharon viendo tarjeta amarilla cada uno de ellos dentro de una decoración de partido más trabada.

Los agrupamientos se ensuciaron atascando las acciones de ataque hasta el punto de que, rebasado el minuto 65, el marcador no se había movido en esta segunda parte. El Pasek Belenos supo sufrir atrás disponiendo de algún balón en ataque con buena pinta, pero los avilesinos adolecieron de colmillo en los últimos metros. El conjunto azulgrana sentenció definitivamente la contienda sobre el minuto 70 tras un buen contraataque culminado con ensayo. El 36 a 10 reflejaba la mejor definición del Barça ante un Pasek Belenos duro y voluntarioso que, a pesar de la diferencia de categoría, supo dar su máximo. Ya en las postrimerías, una nueva melé para el cuadro local junto con un nuevo contraataque redondearon, con sendos ensayos, el definitivo 46 a 10. El próximo fin de semana los avilesinos reciben en la última jornada copera a otro División de Honor, el VRAC Entrepinares de Valladolid, en lo que será el último compromiso oficial de este 2025.