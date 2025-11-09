El Pasek Belenos sigue sin soluciones en ataque

Nueva derrota a domicilio de un Pasek Belenos que dominó de inicio en su duelo ante AD Industriales de Las Rozas, pero que se diluyó ... después. Los primeros balones del encuentro se jugaron en campo madrileño, pero los avilesinos volvieron a demostrar poco olfato para el ensayo. Dos golpes de castigo en contra y AD Industriales se estiró para sacudirse el dominio y desperdiciar un golpe a palos.

Empate a cero en el minuto 8, pero los madrileños siguieron insistiendo hasta ensayar merced a una acción de touch maul en el minuto once. Las indisciplinas y la falta de mordiente condenaban a los blanquiazules desde los primeros compases. Las indisciplinas comenzaron a hacer estragos. Cinco golpes en contra antes del minuto 15. Así, todo resulta imposible. Un nuevo ensayo por parte local volvía a colocar al Pasek Belenos por debajo y a remolque una vez más.

Los blanquiazules, esta vez de amarillo chillón, reaccionaron abriéndose paso hasta la 22 contraria pero el ataque avilesino murió en la orilla. Las imprecisiones a cinco metros de la zona de marca penalizaron a un ataque sin soluciones manteniendo el 14 a 0 en el tanteador.

AD Industriales Las Rozas Cheek, Ferreiro, Serna, Natalino, Boal, Theo, Salas, Huerta, Oliver, Fuica, Baltus, Ramallo, Pell, Guillermo y Climent. También jugaron Castro, Batista y Giménez. 43 - 15 Pasek Belenos Bravo, Silvestre, Cladera, Mattie, Tapia, Jake, Rico, Bernie, Yhoa, Brais, Cao, Iose, Eusebio, Santiago y Mulot. Secuencia en el marcador 5-0, 7-0, 12-0, 14-0, 19-0, 21-0, 21-3 26-3, 28-3, descanso, 33-3, , 38-3, 38-8-, 43-8, 43-10 y 43-15.

Árbitro Lorena Martínez, colegio valenciano.

Incidencias Campo sintético de El Cantizal. Tiempo primaveral.

El dominio resultó infructuoso. Industriales encajó bien en defensa para salir al contraataque. En una de estas recuperaciones, el talonador local realizó una carrera espectacular para ensayar a placer, el tercero de la tarde, colocando el 19 a 0. El ensayo transformado ponía un 21 a 0 antes del minuto 20. Un cuadro imposible.

El equipo dirigido por Jesús Simón volvió a pisar campo contrario arrancando un sufrido golpe de castigo a palos para recortar distancias, (21-3). AD Industriales pasó a dominar sin demasiado brillo. Los locales jugaron en campo contrario el siguiente cuarto de hora madurando su siguiente marca. El nuevo ensayo llegó sobre el minuto 30. El 28 a 3 en media hora retrataba los problemas de un club que, aun disponiendo de balones a pocos metros de la zona de marca, no es capaz de ensayar. Un auténtico suplicio.

La segunda parte siguió por los mismos derroteros. Un querer y no poder. Industriales volvía a anotar a los siete minutos de la reanudación dejando todo el pescado vendido con un 33 a 3, que enciende todas las alarmas. El equipo blanquiazul, hasta la fecha, no da el nivel. El par de fogonazos en el Muro de Zaro no sostienen a un equipo voluntarioso, pero incapaz de llegar a los últimos tramos de los choques con opciones. 40 a 13 tras un nuevo ensayo local a falta aun de 20 minutos. Ataque romo y sin opciones de remontada. El interés estribaba en anotar un ensayo, tarea difícil.

Las retiradas de jugadores clave van a tardar de ser suplidas con eficacia. Solo ante la relajación local, el Pasek Belenos maquilló un marcador totalmente decidido. Los avilesinos consiguieron su primer ensayo a falta de diez minutos dentro de una segunda manga que sobró. Iackson Iose volvió a anotar en el descuento redondeando el definitivo 43 -15 dejando al equipo avilesino muy tocado para el siguiente encuentro. Ahora, parón liguero y se vienen cuatro jornadas de copa muy potentes. Pinta mal y vienen curvas.