El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Una melé en el partido del Pasek Belenos en Madrid. Carla Vega
AD Industriales Las Rozas 43-Pasek Belenos 15

El Pasek Belenos sigue sin soluciones en ataque

Las imprecisiones cerca de la zona de marca vuelven a condenar a los avilesinos en su visita al Industriales de Las Rozas

Rodrigo / G. A.

Las Rozas

Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:23

Comenta

Nueva derrota a domicilio de un Pasek Belenos que dominó de inicio en su duelo ante AD Industriales de Las Rozas, pero que se diluyó ... después. Los primeros balones del encuentro se jugaron en campo madrileño, pero los avilesinos volvieron a demostrar poco olfato para el ensayo. Dos golpes de castigo en contra y AD Industriales se estiró para sacudirse el dominio y desperdiciar un golpe a palos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Multitudinaria oposición para renovar la sanidad asturiana: «Son cifras históricas»
  2. 2 «La jubilación será para los que trabajaron, yo me lo pasé muy bien»
  3. 3 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  4. 4 Muere un pescador en Valdés tras caer al agua entre las playas de Barayo y Sabugo
  5. 5 Adiós a Javier García Rodríguez, prolífico escritor y «apasionado defensor de la palabra»
  6. 6 Atascos y «altísima asistencia» en la segunda jornada de oposiciones a la sanidad asturiana: «Hay mucha competencia»
  7. 7 Dos heridos en la colisión entre una moto y un coche en la AS-II
  8. 8 Las luces de Navidad en Gijón: desde arcos con guirnaldas en el Muro hasta globos gigantes en El Natahoyo
  9. 9

    «Vienen tiempos muy buenos para la industria láctea, pero sobre todo para los ganaderos»
  10. 10

    Pasionaria vuelve a Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Pasek Belenos sigue sin soluciones en ataque

El Pasek Belenos sigue sin soluciones en ataque