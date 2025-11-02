El Pasek Belenos sucumbe ante el Sant Cugat y se mete en problemas

Nueva derrota. Al Pasek Belenos no le llega con un corajudo primer tiempo y termina desfondado ante un Sant Cugat superior (22-52), cayendo ... a la penúltima plaza de la clasificación, que conlleva el descenso directo, con una racha de tres encuentros perdidos de manera consecutiva.

Primera mitad plena de ritmo en el Muro de Zaro. El horario de tarde parece que conecta mejor con público y jugadores deparando un choque con mayor intensidad que en jornadas precedentes. Alternativas en ataque, intercambio de patadas y menos indisciplinas provocaron un primer tiempo que se pasó en un suspiro en medio de una superioridad catalana a la que los avilesinos respondieron con una mayor virulencia en los contactos alcanzando el intermedio con un 9 a 20 que dejaba todo pendiente de la segunda mitad.

El Sant Cugat jugaba con criterio, determinación y pocos errores en sus posesiones. El Pasek Belenos encajó, pero la actitud de rebeldía demostrada en varios balones propios advertía, en esos instantes, que los locales venderían cara su piel ante el segundo clasificado. El toma y daca inicial se saldó con un 0 a 10 para Sant Cugat contra un cuadro dirigido por Jesús Simón que quería demostrar en ataque. Dos golpes de castigo convertidos por Brais Rey volvieron a enganchar a los locales. Con el 6 a 10 el Pasek Belenos siguió presionando con continuidad en campo visitante pero un contraataque letal de los barceloneses cortó de raíz el intento de remontada.

Pasek Belenos Cladera, Silvestre, Gastón, Tapia, Jake, Mattia, Rico, Bernie, Joha, Varela, Cao, Eusebio, Iose, Avello y Brais. También jugaron Indy, Abraham, Bravo y Rumen. 22 - 52 Club de Rugby Sant Cugat Domenech, Bernaldo, Gutiérrez, Ginel, Clapés, Honojosa, Franco, Pelayo, Belsa, Gimeno, Serrano, Valls, Roger, Gerard y Picole. También jugaron Clara, Mato, Casero, Casat, Jorge. Ocampo, García y Pablo. Secuencia de marcador 0-3, 0-8, 0-10, 3-10, 6-10, 6-13, 6-18, 6-20 (descanso), 6-23, 9-23, 9-26, 12-26, 15-26, 15-31.15-33, 15-38, 15-40, 15-45, 15-50, 15-52 y 20-52.

Árbitro Alberto Díaz Camarero, Castellano leonés.

Incidencias Muro de Zaro. 500 espectadores. Terreno de juego perfecto.

La tres cuartos avilesina no recogió eficazmente un par de patadas a seguir del Sant Cugat recibiendo la segunda marca de la tarde por parte de Gerard Martínez. La nueva conversión de Arthur Picole, espectacular al pie durante toda la tarde, añadía un par de puntos más a la brecha subiendo un 6 a 20 que dejaba el trámite al borde de la sentencia. Un valiente Pasek Belenos volvió a campo contrario arrancando tres puntos justo antes del descanso. El 9 a 20 dejaba todo pendiente de la segunda mitad con un Sant Cugat superior ante unos locales que apretaron los dientes llegando vivos a la segunda manga. La reanudación volvió con un cuadro catalán presionante que marcó primero.

El factor sicológico se esfumó con un nuevo golpe de castigo chutado a palos con éxito por Picole. El 9 a 22 cortó el entusiasmo en la grada y aun lo hizo más el 9 a 25 convertido por el zaguero catalán tres minutos después. Después, Bernie realizó una buena carrera tras saque centro. El delantero local obligó a recolocarse a una defensa catalana que incurrió en falta. Brais firmó un 12 a 26 con muchos minutos por delante.

Por desgracia para los locales, el encuentro terminó de romperse un par de minutos después. Valls, en una buena conexión con Belsa, rompió la defensa local merced a un buen corte desde la tres cuartos rompiendo en velocidad para anotar junto al banderín izquierdo. Todo el pescado quedaba vendido a falta de 20 minutos a pesar de un último golpe de castigo transformado por el zaguero local. Picole anotó la transformación colocando un 15 a 33 que, a pesar de la superioridad local en las melés, ponía las cosas imposibles a los avilesinos. En ese punto, el Pasek Belenos ya lo dio por imposible. Los arreones locales fueron a golpe de coraje individual ante un conjunto barcelonés que hacía sangre en cada contrataque. El monólogo ofensivo rojinegro resultó constante hasta el pitido final ante un cuadro blanquiazul, a la desesperada y sin opciones, que jugaba con la única motivación de obtener un ensayo. Rico anotó a dos minutos del final para maquillar el tanteador.

El roto de Sant Cugat en la segunda parte había sido demoledor. Los barceloneses, viendo puerta casi en cada avance, vencieron con holgura sin que llegase el agobio local en ningún momento. Al final, un elocuente 22 a 52 condenando al Pasek.