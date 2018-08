AJEDREZ Paula Bermúdez, bronce en el Campeonato de España Paula Bermúdez. / VÍCTOR B. Llaneza y De la Peña mejoraron su ránking en el nacional sub 18 ALFIL GIJÓN. Miércoles, 8 agosto 2018, 00:28

Paula Bermúdez logró la medalla de bronce en el Campeonato de España sub 16 de ritmo rápido. La pujante ajedrecista mierense ya logró el año pasado una plata en la prueba clásica en categoría sub 14 y este nuevo premio en sub 16 tiene un valor especial porque es su primer año en la categoría. Muy buena actuación también de Jonás Prado, que terminó octavo, con seis puntos y medio de los nueve posibles, mientras que el tercer asturiano en competición, Óscar Poblet, realizó cuatro puntos y medio. En el torneo de ajedrez clásico el mejor fue Jonás Prado, que finalizó décimoquinto.

En el Campeonato de España sub 18, con quince titulados internacionales y que presenta veintiún jugadores con más de 2200 puntos, siete de ellos con más de 2300, participaron los asturianos Javier Llaneza y Blanca de la Peña. Si tenemos en cuenta la dureza del torneo, hay que hablar de una buena actuación de ambos, pues terminaron con cuatro puntos y medio él y con cuatro puntos ella. Ambos mejoraron su ránking de forma notable. En la modalidad de ritmo rápido repitieron los dos las puntuaciones que obtuvieron en el clásico.

Con el torneo destinado a los sub 18 termina la serie de los Campeonatos de España de Jóvenes y comienzan las distintas pruebas de clubes, con lo que la actividad cambia de sede. No deja Andalucía, pero se traslada de Salobreña a Linares. En la ajedrecística localidad jienense se celebra el nacional de clubes de División de Honor y de Primera. En el primero no tenemos ningún conjunto asturiano, aunque sí un ajedrecista. Se trata del maestro internacional gijonés Carlos Suárez, que milita en el Club Ajoblanco de Mérida. En Primera participa el Real Oviedo, que no lo tendrá nada fácil pues parte en la séptima plaza del orden de fuerza que componen los ocho conjuntos participantes. La escuadra ovetense presenta una alineación formada por Alberto Andrés, Iván Andrés, Aitor Alonso, Juan Manuel Acosta, Diego Vergara, Steve Badillo, Iyán Guedes y Paula Bermúdez.

Por último, el Grupo Covadonga celebró su torneo Campus Masters infantil, en el que participaron trece jóvenes. Tres de ellos sostuvieron una dura disputa y finalizaron con los mismos puntos, seis de los siete posibles. La victoria fue para Miguel Gorostidi, que mejoró las puntuaciones de Iván Patón y Nicolás Crespo.