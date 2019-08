EN BREVETRAVESÍA ASTURIAS Pedro Cuenca supera el reto y recorre Asturias en seis días Pedro Cuenca logró ayer su objetivo. :: LVA ÁLVARO F. SÁNCHEZ. Domingo, 25 agosto 2019, 00:58

El veterano atleta avilesino, Pedro Cuenca, ha superado el reto de recorrer Asturias de este a oeste en ocho etapas divididas en seis días. El atleta de 56 años recorrió un total de 600 kilómetros entre el concejo de Panes y el de Santa Eulalia de Oscos, por la ruta G 109 o, mejor dicho, el Camino Natural de la Cordillera Cantábrica, una vía que recorre el Principado de Asturias de este a oeste. «La etapa me ha supuesto mucho esfuerzo y dolores, trataba de correr cuando podía, pero en los últimos quince o veinte kilómetros me armé con los bastones para aliviar un poco las molestias, aunque el olor a meta y ver que cada vez quedaba menos para cumplir mi objetivo era lo que realmente me daba fuerzas para seguir adelante» explicaba Cuenca.

Avilés fue el ecuador del reto, su tramo de tercera a cuarta etapa, tras un martes que cubrió cerca de setenta kilómetros de la segunda jornada, entre la playa de Otur y cabo Vidio, en Cudillero. Una ruta que le llevó «unas siete horas, la mayor parte del tiempo corriendo, apenas he tenido que afrontar tramos caminando» según aseguraba el atleta para este medio, durante su cuarta etapa el jueves el atleta afrontó Avilés-Playa España, Gijón, un total de unos 76,65 kilómetros. Similares fueron el resto de étapas que no pudieron frenar al atleta avilesino.