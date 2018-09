AJEDREZ Pelayo Quirós gana en Oviedo y Agüera, en Gijón El sierense Pelayo Quirós, campeón en Oviedo. / QUIQUE64 El maestro gijonés lidera además el ránking en el torneo de Trevías que concluirá este domingo ALFIL GIJÓN. Miércoles, 19 septiembre 2018, 00:23

El torneo de ajedrez de la Folixaria reunió en Oviedo a más de un centenar de jugadores que se distribuyeron en cuatro pruebas. En la prueba absoluta ganó Pelayo Quirós y la clasificación quedó así: 1º. Pelayo Quirós, con 6,5 puntos de los siete posibles; 2º-3º. Nathaniel Capote y David Vigón, con 6 puntos; 4º-6º. Jonás Prado, Luis Marcos y Javier Nieto, con 5,5 puntos; 7º-14º. Alien Bernard, Aitor Alonso, Eduardo Garnacho, Pedro González, Pablo Rivas, David Bruce, Emilio López y Carlos Martínez, con cinco puntos, hasta totalizar los sesenta y cinco participantes.

En categoría sub 12 venció Ángel Martín, segunda fue Paula Martínez y tercero quedó Jesús González, los tres con los mismos puntos. En el grupo sub 10 se impuso Lionel Sierra y Olay Díaz y Daniel Vega conformaron el podio. En sub 8 el triunfo fue para Lucas Arce. Iván López y Juan Casasola completaron los metales.

La Asociación de Vecinos de Nuevo Roces organizó un certamen ajedrecístico con dos pruebas, una absoluta y otra sub 12. En la primera se proclamó vencedor Javier Agüera y la tabla de puntuaciones quedó de esta manera: 1º. Javier Agüera, con 6,5 puntos de los siete posibles; 2º. Iván Suárez, con 6 puntos; 3º. Marcelo Panelo, con 5,5 puntos; 4º. Sergio Arias, con 4,5 puntos; 5º-11º. Adán Álvarez, Samuel García, Nerea Cañón, Antonio Manzano, Álvaro Sagrado, David Morán y Lucas Antuña, con 4 puntos, hasta completar los veintidós participantes. En el torneo para sub 12 ganó Paulino Sánchez y Adrián Antuña y Adrián López se adjudicaron los metales. Participaron dieciséis jóvenes.

Por otra parte, el maestro internacional Carlos Suárez disputó el Magistral Ciudad de Compostela, un torneo cerrado bastante fuerte en el que participaron diez titulados internacionales, cuatro de ellos grandes maestros y dos de gran fuerza como son los argentinos Sandro Mareco, que disfruta de 2649 puntos de Elo, y Fernando Peralta, con 2569 puntos. Los otros dos, Marius Manolache e Ilmars Starostits, son bien conocidos de la afición asturiana pues ya han jugado aquí en varias ocasiones. El gijonés no estuvo a su mejor nivel y finalizó octavo, con dos puntos y medio de los nueve posibles. Venció Mareco tras firmar ocho puntos.

Por último, ya está en marcha el clásico torneo de San Miguel que se disputa en Trevías y que afronta su vigésima cuarta edición con treinta y seis participantes en competición. Destacan los maestros Fide Javier Agüera, Enrique Álvarez y Antonio Acebal, así como Saúl Pérez, Alberto Cuevas, Berna Blázquez, Roberto Clemente, Pablo Suárez, Diego Vergara y Fernando García, que ocupan los diez primeros puestos del ránking de fuerza. Las partidas se juegan a partir de las cinco y media de la tarde, salvo el próximo domingo, que será cuando se disputará el último litigio, que comenzará a las diez de la mañana.