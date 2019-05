AJEDREZ Pelayo Quirós gana el Memorial Gallego Lionel Sierra se lleva el Avilés Activa y el Festival de Piélagos ENRIQUE IGLESIAS GIJÓN. Viernes, 17 mayo 2019, 01:28

El ajedrecista sierense Pelayo Quirós volvió a ganar el torneo Memorial Luis Gallego que organiza el Ateneo Obrero. La competición se disputó a lo largo de ocho rondas con un ritmo de juego de quince minutos, más un añadido de tres segundos por movimiento, modalidad que le va al poleso como anillo al dedo pues acaba de proclamarse campeón de Asturias en esta variante de ajedrez rápido. Pelayo Quirós sumó seis puntos y medio de los ocho posibles tras vencer en cinco partidas y ceder tres tablas, lo que le sirvió para proclamarse campeón en solitario. La clasificación quedó de esta forma: 1º. Pelayo Quirós, con seis puntos y medio; 2º. Antonio Alba, con seis puntos; 3º-6º. Adán Álvarez, Joel Rodríguez, Saúl Pérez e Iván Suárez, con cinco puntos y medio; 7º-10º. Arabí Ahmed, Mario Larrea, Javier Sotelo y José Corujo, con cinco puntos, hasta completar los veintisiete jugadores participantes.

Por otra parte, el prometedor Lionel Sierra venció en el segundo torneo del circuito Avilés Activa, que reunió a dieciocho ajedrecistas en el polideportivo avilesino de La Magdalena. El talentoso joven, actual campeón de Asturias sub 10, venció en las cinco partidas disputadas y ganó la prueba en solitario. La clasificación quedó de esta manera: 1º. Lionel Sierra, con cinco puntos; 2º-3º. Iyán Guedes y Miguel Ángel Lanza, con cuatro puntos; 4º. Darío Bagüés, con tres puntos y medio; 5º-6º. Francisco Pérez y Marién Bagüés, con tres puntos, hasta completar la nómina.

Triunfo asturiano en sub 10

Se celebró el espectacular Festival de Vioño de Piélagos, que esta temporada reunió a más de novecientos jóvenes distribuidos en seis categorías de edad. Entre ellos hubo unos cuantos asturianos y el mejor de todos fue Lionel Sierra, del Ensidesa, que logró la victoria en la categoría destinada a los menores de diez años. El avilesino logró ocho puntos y medio de los nueve posibles y triunfó en solitario. Miguel Menéndez, del Antonio Rico firmó siete puntos y medio y quedó quinto, y Javier González, del Ciudad Naranco, y Edén Álvarez, del Antonio Rico, firmaron siete puntos y empataron en la sexta plaza.

En sub 8, tanto Ignacio Cano, del Ciudad Naranco; como Érik Bernardo, del Antonio Rico; y Luis Ávila, del Ensidesa, realizaron siete de los nueve puntos posibles y empataron en la quinta plaza. En sub 12 destacó Lucas Antuña, del Antonio Rico, que empató en la séptima plaza, con siete puntos de los nueve posibles. En sub 14 el mejor asturiano fue Miguel Suárez, del Ciudad Naranco, que firmó siete puntos y empató en la quinta plaza. En sub 16 destacaron Iyán Guedes, del Real Oviedo, y Adán Álvarez, del Antonio Rico, que empataron en la cuarta plaza tras realizar siete