Pinino cumple su palabra El exfutbolista mierense recauda 17.000 euros para comprar una silla para el pequeño Lucas tras una carrera de cinco horas por la montaña El exfutbolista Pinino, de azul y con Lucas en brazos, junto a otros participantes, en la cima del Pico Polio. / I. P. ÁLVARO FERNÁNDEZ Jueves, 18 febrero 2021, 10:11

Reto superado. El exfutbolista Iván Pinino cumplió con su palabra. De hecho, recorrió 49 kilómetros, dos más de los previstos, con 5.400 metros de desnivel acumulado y ascendiendo los picos del Escobín, Llosorio y Polio, en poco más de cinco horas en una prueba solidaria para ayudar a Lucas.

Este pequeño, de seis años de edad, padece una de las llamadas enfermedades raras. Una afección que sufren solamente diez personas en toda España y de la que se trata en el HUCA y en el Hospital San Joan de Déu de Barcelona.

La iniciativa surgió del propio Pinino para ayudar a sus padres a recaudar fondos y sufragar los 3.600 euros que cuesta una silla de ruedas especial para Lucas. Una cantidad que ya se superó con creces en las 48 horas posteriores al anuncio del reto y que, dada su cuantía, servirá también para paliar parte del tratamiento al que está siendo sometido el pequeño. Y es que la Seguridad Social no se hace cargo de estos gastos. 'Súper Lucas', como fue bautizado esta iniciativa, recaudó más de 17.000 euros.

El importe alcanzado ha superado todas las previsiones gracias a las donaciones, que aún siguen llegando a día de hoy procedentes de diferentes puntos de la geografía española, a través de la adquisición de dorsales solidarios. Un dinero va directamente a parar a la cuenta personal del niño.

La gesta de Pinino se inició el sábado bien temprano. A las ocho de la mañana, se puso en marcha. Inició su recorrido en el centro de Mieres, frente a la antigua estación de El Vasco. Desde ahí recorrió las tres citadas cimas y regresó al punto de partida a las 13.10 horas.

Durante el trayecto no le faltaron apoyos. Ocho compañeros de fatigas y de entrenamientos (Igor, Roberto Pello, Diego, Alberto Palacio, Paulo Rozada, Jesús, Xurde y Jonathan Rico) acompañaron al mierense en su aventura por la montaña. No obstante, dada la exigencia de la misma, solamente algunos de ellos lograron completar el recorrido en el tiempo previsto. Y es que el ritmo marcado desde el comienzo –una media de 5 minutos y 57 segundos por kilómetro– no está al alcance de todos.

Barro, lluvia y calambres

El barro, la lluvia y también la aparición de calambres y otras molestias hicieron presencia durante el recorrido. El propio Lucas no se quiso perder la prueba. El pequeño se desplazó con sus padres Rafa y Nerea a algunos tramos de la carrera para dar aliento a su amigo Pinino.

Los protagonistas del reto se reencontraron minutos más tarde en la línea de meta, fijada en pleno corazón de Mieres, donde se congregó numeroso público. Familiares, amigos y curiosos festejaron la iniciativa. «No llego todavía a asimilar la repercusión que ha tenido todo. Tanto por Lucas como a nivel deportivo. Ha sido una pasada el apoyo», reconocía el deportista.

Iván Pinino cumplió con los tiempos de paso programados e, incluso, llegó antes de lo esperado a la línea de meta. Cubrió el recorrido de 49 kilómetros en un tiempo de cinco horas y diez minutos.