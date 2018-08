La plata de los inconformistas Germade, Cooper, Toro y Craviotto saludan a los aficionados en el podio con la medalla de plata. / F. P. Carlos Garrote, que fue excluido de la embarcación en beneficio de Craviotto, se cuelga el oro en la prueba individual más explosiva J. A. G. GIJÓN. Lunes, 27 agosto 2018, 00:19

Paradojas del destino. Carlos Garrote tomó el relevo ayer en lo alto del podio del Saúl Craviotto en la prueba más explosiva de todas las que conforman el calendario del mundial de piragüismo esprint, que se ha celebrado en tierras portuguesas. Llegó a frustrarse después de ver cómo una y otra vez el palista ilerdense, afincado en Gijón desde hace años, le ganaba en todas las competiciones. Sin embargo, el zamorano no se rindió e intentó conseguir una de las cotizadas cuatro plazas del K4 500 que prepara el asturiano Miguel García en las instalaciones de Trasona con la vista puesta en los juegos de Tokio. Sin embargo, Garrote se llevó una nueva desilusión al quedarse fuera de la alineación. Su lugar lo ocuparía precisamente el propio Craviotto, que abandonaba así la prueba (K2 200) donde había saboreado la gloria olímpica. Una metafora repetida.

Ayer, Garrote se colgó el oro en la citada especialidad, un triunfo que no pudo alcanzar la embarcación que pilotaba Craviotto junto a Cristian Toro, Marcus Cooper y Rodrigo Germade. Son cuatro ganadores (tres de ellos saben lo que es ganar unas olimpiadas) y quizás, por ese motivo, no celebraron con euforia la plata. Alemania, rival eterno de los españoles, le arrebató el lugar más alto del podio. Sin embargo, esta es solo una batalla como lo fue el Campeonato de Europa (donde la moneda salió cara para la embarcación española). La guerra será dentro de dos años en Tokio. «Pasados 2 minutos desde el final de la carrera me siento un poquito cabreado, mañana (por hoy) lo veré de otra manera. Al final somos subcampeones del mundo. Al final donde hay que ganar es en el objetivo principal que es en los Juegos», reconoció el propio Craviotto.