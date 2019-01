«Qué poco hemos ayudado al deporte a nivel económico» José Ramón Tuero abandona la sala de prensa de la Dirección General de Deportes. / PABLO LORENZANA José Ramón Tuero abandona la Dirección General de Deportes «satisfecho por el trabajo de estos seis años y medio» pese a los recortes de presupuesto EDUARDO ALONSO OVIEDO. Miércoles, 23 enero 2019, 00:15

Contrariado como está por la decisión de su partido, el PSOE, de trasladarlo al Ayuntamiento de Gijón a cuatro meses de las elecciones municipales, en la despedida de José Ramón Tuero como director general de Deportes del Principado a última hora de la mañana de ayer no hubo nervios, sí cierta emoción y sobre todo una dosis de prisa por la propia convocatoria del anuncio.

En cualquier caso, no empañaron el adiós del responsable gijonés al frente del capítulo deportivo regional -«el mejor sitio para los que nos gusta la política y el deporte», dijo-. Su regreso a su ciudad natal como nuevo concejal del Grupo Municipal Socialista de Gijón, en sustitución de Begoña Fernández, cargo al que accederá el próximo 30 de enero, ha precipitado su cambio de rol político.

El Consejo de Gobierno del Principado aprobó ayer el cese de José Ramón Tuero por la incompatibilidad de que un alto cargo del Gobierno ejerza, simultáneamente, como concejal. «Me voy satisfecho por el trabajo realizado. He madurado mucho la decisión de volver a mi ciudad. Cada uno hace lo que debe hacer», explicó el hasta ayer director general de Deportes, que no quiso concretar su futuro más allá de sus próximos meses como edil. «Intenté ser candidato a la alcaldía y no pudo ser por 19 votos. Voy ayudar todo lo que pueda para que Ana González sea la próxima alcaldesa. Yo soy un afiliado y estoy dispuesto a colaborar en lo que sea: poniendo sillas, colocando carteles o siendo concejal...».

Atrás quedan seis años y medio «muy intensos» de responsabilidad en el Gobierno del Principado, con una media anual de asistencia a 350 eventos deportivos. «El único debe ha sido el dinero. Qué poco hemos ayudado al deporte a nivel económico», se lamentó José Ramón Tuero, que recordó la drástica reducción del presupuesto para el deporte: «La crisis pegó muy fuerte en 2012, con una reducción del 60%. Pasamos de más de treinta millones a apenas doce -de los que diez se van para instalaciones deportivas-, con los que nos hemos mantenido estos últimos años». El gijonés abandona la Dirección General de Deportes con una espina clavada. Y esa no ha sido otra que «el dinero, muy importante para el deporte».

Activo deportista

El político socialista, cuyas competencia asumirá el viceconsejero de Cultura y Deportes, Vicente Domínguez, agradeció el apoyo del mundo del deporte regional, en el que se ha involucrado en todas sus facetas. «He conocido muchos eventos, pero también he tenido la suerte de participar en algunos de ellos como la prueba cicloturística de los Lagos, he subido al Urriellu, he nadado en Navia...», hizo hincapié el gijonés, que no eludió ninguna pregunta. Entre ellas, las de la estación de Valgrande-Pajares.

«Abrimos este lunes. Solo deseo ahora que tengamos días de sol porque, de ser así, podríamos recuperar la temporada», indicó. También aludió a la decisión de los trabajadores de la estación de convocar cuatro jornadas de huelga para el próximo mes de febrero para exigir la entrega de material y ropa para realizar su trabajo. «Espero que prime el sentido común. Es cierto que no les hemos dado la ropa. Pero Contratación se encuentra colapsada. No es que no haya presupuesto. Así se les ha explicado», aclaró durante su encuentro con los medios de comunicación.

3.000 clubes

José Ramón Tuero hizo un repaso a su trabajo a favor del deporte del Principado -«contamos con casi 3.000 clubes y entidades deportivas, 54 federaciones, mucha calidad en los eventos y mucha gente que trabaja para ellos»- y aludió a la nueva ley de actividad física y deporte -actualmente a trámite en el Parlamento y que sustituirá a la de 1994-, a los centros de alto rendimiento de piragüismo, natación y béisbol - «con diez jóvenes promesas en cada uno de ellos-, a los juegos deportivos -«casi 40.000 participantes cada año»-, a la gala del deporte, que se celebrará la próxima Primavera, y a los nuevos premios 'Jugamos por la igualdad. No al machismo', que se traducen en forma de dotación económica y que se concedieron en su primera edición a 85 jugadoras, entrenadoras y juezas que están consideradas deportistas de alto rendimiento y que se encuentran federadas dentro del Principado.