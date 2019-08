Póquer de triunfos para Muffels Una de las espectaculares salidas que tuvieron lugar durante la competición de ayer en la que participaron más de 900 nadadores. / FOTOS DANIEL MORA La campeona olímpica Sharon Van Rouwendaal hace buenos los pronósticos y gana la prueba femenina, con Candela Sánchez segunda El nadador alemán vence en Navia después de un intenso pulso con Pol Gil J. A. GARCÍA NAVIA. Lunes, 5 agosto 2019, 00:20

El campeón alemán Rob Muffels no es un nadador al uso. El actual bronce mundial ha renunciado a la gloria de participar en una prueba de la Copa del Mundo, en Canada, situando en un lugar preferente su participación en Navia. Su ilusión no era otra que conseguir el cuarto entorchado en el Descenso a Nado de la Ría, que cumplió este año su LXII edición. Este compromiso constata la relevancia que esta competición tiene para los especialistas de aguas abiertas, que no quieren perderse este gran espectáculo.

Muffels, que ya mandó un aviso a sus rivales con su triunfo en la Copa de Asturias (7.500 metros) disputada el sábado, salió conservador. Las condiciones del río lo aconsejaban. Había interés entre los primeros en nadar en grupo con la premisa de llegar juntos al tramo decisivo y ahí jugársela al esprint. El alemán no quiso endurecer una competición en la que no se puede utilizar el neopreno, contrariamente a lo que ocurrió el día anterior. El sábado, el nadador alemán, llevó un aviso de Pol Gil, al que superó después de un final apretado. El catalán volvió a pegarse a Muffels.

Gaspar Andrade, bronce en la Copa de Asturias, y Alexandre Lage, seguían la estela a duras penas de ambos, que nadaban en paralelo durante el tramo que va entre los puentes de la villa naviega. Por momentos, daba la impresión de que los dos primeros iban atados con una cuerda, llegando incluso a rozarse en algunos momentos de la prueba.

El nadador germano, con unas brazadas más largas que el español, no quería sorpresas y a la llegada al muelle intentó lanzar un ataque. Contaba con la ventaja de nadar por la parte más cercana al muro, con el giro del espigón favorable. Lo hizo valer el bronce mundial, que encaró la recta final en primer lugar. Pol Gil, pegado a su izquierda, se vio un tanto perjudicado por el oleaje. Muffels, en ese instante, hizo más intensas las brazadas y despejó las interrogantes con un portentoso final. Nada más cruzar la meta, levantó la mano con cuatro dedos, uno por cada título que tiene en Navia. El nadador catalán fue segundo tras el alemán, mientras que Lage superó por décimas a Andrade en la pelea por el podio.

«Me hace muy feliz este triunfo, Es un ambiente único», afirmó un satisfecho Rob Muffels, que elogió el tesón de Pol Gil, del que le costó distanciarse. «Sabía que iba a ser un mano a mano y estoy muy contento después de haberle superado».

En la categoría femenina, se cumplieron los pronósticos y la holandesa Sharon Van Rouwendaal repitió triunfo. Doblegó nuevamente a Finnia Wunram, que llegó segunda a meta. Sin embargo, la alemana sería finalmente descalificada por saltarse una boya, pasando la segunda posición Candela Sánchez. Andrea Domínguez finalizó tercera. La campeona olímpica de aguas abiertas hizo un trayecto muy regular, manteniendo un ritmo constante, imposible de seguir por parte de sus competidoras, a pesar de los problemas que tuvo para seguir el itinerario ideal del río en algunos momentos según ella misma confirmó.

«No esperaba venir pero estoy contenta de haber vivido este gran ambiente», afirmó ensalzando la dimensión de una competición que gana por segundo año.

Triunfo local

Sí hubo emoción en la competición de 2.400 metros. Un nutrido grupo de nadadores formó la cabeza desde el inicio. Al frente del mismo se situó el nadador local Lucas Fernández Brea. A su lado, sin perder de vista al naviego se situó el avilesino Álvaro Rouguet, que guardó fuerzas en la primera mitad de la prueba. Con el paso de los metros fue perdiendo fuelle la joven promesa Álvaro Zornoza, que tuvo una actuación sobresaliente en los Campeonatos de España, celebrados en Tarragona. No lo tienen fácil estas jóvenes promesas que, además de la corriente, tuvieron que esquivar a los nadadores rezagados de la prueba de 1.100 metros que, inconscientemente, molestaban el paso de los competidores.

Lucas Fernández llegó en cabeza a la entrada del puerto. Experimentado, a pesar de su juventud (15 años), sabe mejor que nadie maniobrar en aguas 'revueltas', sin embargo, le salió un duro competidor. Pablo Martínez, del Grupo Covadonga, peleó cada metro en busca de la gloria. Un final de infarto como si de una llegada ciclista se produjera. Lo intentó por la derecha, junto a la boya, y al ver la imposibilidad de superarlo, cambió de dirección en pleno esprint en busca de un adelantamiento que no se produjo. Llegaron muy parejos y los jueces otorgaron la victoria al naviego para alegría del público que, obviamente, empujaba desde el muelle.

Alejandro Mon (Club Natación Santa Olaya) se hizo con el triunfo en la prueba de 1.100 metros, una competición que dominó desde las primeras brazadas. Mario Sánchez, después de remontar para intentar seguir al olayista, no fue capaz de cambiar y tuvo que conformarse con la segunda posición. El grupista lo intentó hasta el giro del espigón, pero al verse impotente de seguir el ritmo del primero se detuvo brevemente para observar el grupo perseguidor y manejar una distancia que fue suficiente para garantizar el segundo cajón del podio. En ese grupo venía la primera chica. Fue la grupista Sara Alonso, dominadora de la competición.