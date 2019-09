Los Premios Delfos se suben a la montaña Los componentes del jurado de los Premios Delfos 2019, minutos antes de reunirse. / ÁLEX PIÑA La edición 2019 otorga su principal reconocimiento al veterano expedicionario Sebastián Álvaro E. ALONSO OVIEDO. Miércoles, 25 septiembre 2019, 00:18

La cita con los Premios Delfos 2019, con la entrega de los galardones que este año cumplen su vigesimo séptima edición, tiene fecha y escenario. El día 8 de noviembre, a las 20 horas, en el Teatro de La Felguera. Anteriormente habrá una recepción municipal, una ofrenda floral con un especial guiño a los premiados ya fallecidos en el jardín que lleva el nombre de los galardones -donde se han instalado una placa con los 231 distinguidos-, durante la cual se interpretará el himno propio de los premios, y un encuentro con viejos premiados.

No obstante, el momento especial de nervios y emociones fue ayer. Como siempre, en uno de los salones del Gran Hotel España, en la céntrica calle ovetense de Jovellanos. El jurado decidió, no sin diálogo, pero sí con unanimidad, el reconocimiento a un deportista que ha sido «un espejo de superación y trabajo que ha transformado en España las actividades en la montaña en un fenómeno deportivo, cultural y social».

Esos fueron algunos de los motivos de peso para otorgarle la máxima distinción que concede la Asociación Amigos del Deporte, rebautizada ahora como Asociación Delfos, al montañero Sebastián Álvaro, reconocido profesional y director del conocido programa 'Al filo de lo imposible', entre las 29 candidaturas en liza (los jurados tienen la oportunidad de añadir nuevos nombres, siempre que estén bien documentados, hasta una semana antes del fallo). «Otorgamos el Premio Delfos Nacional 2019 a Sebastián Álvaro por los valores humanos manifestados a lo largo de su trayectoria deportiva», reza el acta.

El veterano expedicionario madrileño recogerá, pues, el próximo 8 de noviembre la estatuilla de bronce con la que se identifican los premios, obra del escultor Juan Zaratiegui del Agua, que representa un cuerpo humano truncado por sus brazos y emergiendo de una columna.

El fallo se escuchó en las palabras de Jorge García Antuña. Su trabajo, su esfuerzo y sus logros son objeto de reconocimiento. Pero la decisión, hecha pública a eso de las siete y media de la tarde y respaldada por unanimidad por los miembros del jurado (del ámbito deportivo y educativo), va más allá de lo superficial porque el Premio Delfos Nacional no solo distingue su brillante currículo. Porque también este montañero trasciende más allá del ámbito deportivo, lo que ha hecho de él una persona apreciada.

«Exploración y conocimiento»

Eso se desprende del fallo del jurado de los Premios Delfos 2019, reunido como es tradición en uno de los salones del Hotel España. Lo que ocurrió en aquel escenario es secreto de sumario, pero lo cierto es que, desde un principio, quedó patente la existencia de un nombre. «Ha unido exploración y conocimiento, reflexionando sobre el hombre al límite de sus posibilidades, en lugares agrestes, duros y salvajes, y comprometiéndose con la conservación del medio ambiente y la preservación de la diversidad cultura de los últimos rincones perdidos de la Tierra», explicó el jurado.

Sebastián Álvaro tiene el honor de suceder en la lista a Carlos Álvarez del Villar, un reputado docente, entrenador de atletismo, y preparador físico de equipos de fútbol como el Rayo Vallecano, Sevilla y la Selección Española de Miguel Muñoz y Vicente Miera.

Pero el acto no quedó ahí. La lista de distinguidos fue más extensa. Como los días y las noches de trabajo, entrenamientos y esfuerzo. El Premio Delfos Femenino fue para la entrenadora de fútbol Toña Is: «Por una trayectoria ligada al mundo femenino defendiendo y promoviendo sus valores; por hacer historia al lograr el entorchado mundialista sub 17, y por lograr gracias a sus éxitos que todo el país tome conciencia social del papel del fútbol femenino en nuestra sociedad».

Y el resto de honores se los repartieron el Club Deportivo Tuilla, el futbolista con discapacidad física Adrián Castro, el exciclista Juan Álvarez Álvarez y José Rionda Benito (balonmano).