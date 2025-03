Preparadas para protegerse

EDUARDO ALONSO AVILÉS. Jueves, 5 de diciembre 2019, 00:23 Comenta Compartir

«Yo les digo 'no vayais de valientes'. En un combate deportivo conocemos las reglas. La otra persona es del mismo género, del mismo peso... Pero, en situaciones de conflicto, lo que podemos hacer es una estimación de qué puede pasar. Por eso estos cursos de defensa personal femeninos son necesarios. Porque se trabaja lo aplicable a situaciones reales». Hyo Seuk Seo, director de combate de la Federación de Taekwondo del Principado de Asturias, 5º DAN de esta disciplina y 3º DAN de hapkido (defensa personal coreana), dirigió este pasado fin de semana un curso de defensa personal gratuito para mujeres federadas y no federadas. Una formación para hacer frente a las agresiones porque los datos en este capítulo le dan la razón.

Ante una espiral creciente de ataques intimidatorios, muchas mujeres optan por aprender técnicas de autodefensa. «Lo primero fue explicar los diferentes tipos de situaciones que se pueden dar en un conflicto», dice Hyo Seuk Seo, que estuvo acompañado por su padre, Young Ki Seo Bae, presidente de la territorial asturiana. Durante un par de horas, unas treinta mujeres, con edades comprendidas entre los ocho y los cincuenta años, escucharon sus palabras y se pusieron manos a la obra en una sesión que tuvo como escenario el Complejo Deportivo Avilés.

Los ejercicios no fueron complicados. Se enseñaron sencillas técnicas para zafarse de los hipotéticos agresores. Y no solo eso. También cómo esquivar al agresor que intenta invadir el espacio porque la primera defensa es tener una actitud firme que impida que se sitúe demasiado cerca de la víctima. «Les aconsejé sobre tomar el control de la distancia porque, si una persona no se está cercana a ti, no te podrá pegar. Si se encuentra a dos metros y da un paso, uno debe dar otro atrás. Además, hay que mantener a todos los supuestos agresores en el campo visual», señala Hyo Seuk Seo, testigo de cómo el repunte del interés por la autodefensa ha aumentado. Porque las mujeres quieren saber defenderse ya que, al final, se trata de crecer personalmente. Quieren estar alerta, identificar el peligro y no bloquearse.

El perfil de las participantes, con una horquilla de años tan amplia como la que se dio cita, fue más bien heterogénea. Al principio acudían a este tipo de cursos de autodefensa sobre todo mujeres procedentes de actividades de alto riesgo, Pero, ahora, el abanico se ha abierto totalmente. Muchas lo hicieron, incluso, acompañadas por sus hijas. «Ofrecimos el curso para niñas desde los ocho años con la única condición de que tenían que venir con sus madres. Aparte de que es bueno que se inicien en esta actividad, lo que les expliqué es que ese día era para que establecieran vínculos con otras mujeres», hace hincapié el profesor del curso. «La seguridad, seas joven o mayor, siempre es importante», añade.

No solo se dota a las mujeres de herramientas para detener o huir de una agresión, sino que también se trabaja la confianza y la autoestima. Las clases no tienen que ver solo con la fuerza, sino con repetir una técnica fácil con la que, si alguna vez necesitan defenderse, respondan con agilidad. «Ensayamos ideas básicas como los golpeos de taekwondo y cómo salir de situaciones de agarres de pelo, cuello, muñecas...», añade Hyo Seuk Se. «El problema de la defensa es que muchas mujeres no se encontrarán en una situación de conflicto nunca. Pero yo lo planteo como un accidente de tráfico. Como vas a la autoescuela, ya tienes una idea de qué hacer. Quizás nunca tengan que aplicar estas técnicas, pero cuanto más informadas estén, mejor», añade.

El curso no fue la única actividad de la I Jornada de Taekwondo y Mujer, organizada por la Federación del Principado. Anteriormente, hubo una charla con deportistas y entrenadoras destacadas y una exhibición por parte de unos sesenta clubes vinculados a la territorial del Principado, que realizaron una muestra de rompimientos, combates y 'poomsaes'.