«No es una presión llevar el apellido Whitaker, me siento muy afortunada» La amazona Ellen Whitaker, una de las protagonistas del arranque del CSIO 2019, sonríe en las cuadras. / ARNALDO GARCÍA «No sé si es por genética, pero montar a caballo siempre ha sido mi pasión. Me siento muy inspirada por mis familiares» Ellen Whitaker Amazona internacional británica SENÉN MORÁN GIJÓN. Viernes, 30 agosto 2019, 00:51

Ellen Whitaker (Inglaterra, 1986) ha entrado por la puerta grande en este CSIO 2019 de Gijón. El primer día lo saldó con la victoria en la prueba grande, junto a su caballo 'Jack Van'T Kattenheye', que completó con dos segundos puestos ese misma jornada. La amazona británica se sienta con EL COMERCIO para charlar sobre el concurso, hablar del estado en el que se encuentra el complejo deportivo de Las Mestas, conversar sobre su apellido, que jamás, afirma, le ha pasado, y desvelar algunos entresijos de su faceta más personal: la sensación que tiene al subirse al caballo, las dificultades de viajar tanto y los cambios que han producido en su vida el nacimiento de sus hijos.

-¿Hay alguien que se pueda apellidar Whitaker y no montar a caballo?

-No. la verdad que es algo que dudo mucho. No hay muchos que se apelliden así y no estén relacionados con los caballos. Quizá sea imposible (risas).

-¿Qué tamaño tiene la saga familiar?

-Buff (risas). Estamos mis tres hermanos y yo; John y sus tres hijos; Michael y su hijo; mi padre; mis dos hijos... Somos muchos. Si le soy sincera, he perdido la cuenta ya con todos los que he dicho.

-¿Qué balance hace de la presente temporada?

-Está siendo estupenda para mí. Empezó muy bien. El año pasado conseguí a 'Jack', que es el caballo nuevo que ganó el primer día. Este ejemplar marca una gran diferencia. Hemos estado construyendo el equipo a lo largo del año y ahora estamos a mitad de camino. Estoy intentando llegar a los concursos más altos y conseguir los mejores premios para empezar el próximo año con el nivel más alto posible.

-Se cumplen 25 años de la primera Copa de Naciones, que ganó Gran Bretaña con un Whitaker en el equipo. ¿Le gustaría conseguirlo en esta edición?

-Sí, absolutamente. Lo vamos a intentar.

-¿En algún momento le ha llegado a presionar el apellido Whitaker?

-No. Yo pienso que soy muy afortunada. No sé si es por genética o no, pero mi pasión son los caballos. Me siento muy inspirada por mis familiares. Mi apellido para mí no supone una presión, sino que es algo que me encanta y siempre me ha ayudado. Por ejemplo, cuando estás evolucionando como jinete o amazona, es difícil entrar en concursos y atraer patrocinadores. Por eso en este aspecto mi familia ha sido muy importante y les estoy muy agradecida por ello. No me ha ayudado tanto el apellido, sino las personas que hay tras él, que son los que me han echado una mano.

-¿Qué razones le hacen venir a Gijón?

-Porque me parece un lugar fantástico, diría que este sitio es único por el ambiente que se vive con las apuestas. Además, tengo que admitir que España es prácticamente como mi segunda patria porque mis hijos son medio españoles y tienen mucha familia en este país. He estado aquí alrededor de cuatro o cinco veces. Aquí nos pasa una cosa curiosa. Cuando entramos en la pista normalmente nos aislamos del mundo, no escuchamos nada, y en esta ciudad siempre sentimos el aliento del público en cada salto. Es verdaderamente emocionante.

-El público se implica mucho en Las Mestas.

-Sí, están muy encima, es algo que me gusta.

-¿Qué mejoras ha encontrado desde la primera vez que compitió en Las Mestas?

-Todo es estupendo en estas instalaciones. Estamos encantados. No hay nada que no sea cómodo para los equipos, algo que nos parece fantástico. Estas cuadras son de lo mejor que se puede tener y el recinto también está muy bien. Aquí se respira una atmósfera diferente. Cuando escuchamos Gijón se nos viene a la cabeza un lugar especial.

-¿Cómo se encuentra el concurso gijonés respecto a otros internacionales?

-Hay que tener en cuenta que el deporte está cambiando mucho y el nivel de los concursos no para de crecer. La verdad es que ahora es más normal que todos estos eventos sean de altísimo nivel. El que disputamos aquí se encuentra en un alto nivel. Veo pocas cosas que se puedan cambiar para mejorarlo. Uno de los puntos que quizás no me gustan son las pistas de calentamiento porque son demasiados pequeñas. Existen concursos que van rotando y no vuelven al mismo lugar y tienen ese pequeño defecto.

-¿Cuál es la sensación que tiene cada vez que se sube a lomos de un caballo?

-¡Vaya! Pues depende del ejemplar que monte (risas). Pero cada vez que lo hago me siento en casa. No sería la misma persona si no tuviera esto. Es una parte muy importante de mi vida pues en gran parte define quién soy.

-A pesar de que la hípica le haga sentir como en ella, ¿echa de menos su casa?

-La peor parte es viajar tanto. En especial desde que he tenido hijos. Antes, como era solo yo, era mucho más fácil porque iba a cualquier parte y me dejaba llevar. Mis niños viajan muchas veces conmigo, pero es cierto que no es fácil estar lejos de casa cuando además tengo a los pequeños.

-¿Cómo ha cambiado el modo de vivir desde que ha tenido a sus hijos?

-Me tengo que organizar mucho más. Es una forma de vida muy diferente. Tuve que cambiar muchas cosas. En este proceso he tratado de compaginar el poder ser la mejor madre posible y la mejor amazona. Para ello tengo que encontrar un equilibrio, algo con lo que necesito mucha ayuda. He tardado en torno a dos años en sentir que tenía las dos facetas totalmente controladas.