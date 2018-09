«Mis principios son más importantes que el dinero» La tricampeona mundial ucraniana Anna Múzichuk estará hoy en Gijón. / ENRIQUE LLOBELL «Mi renuncia a defender mis títulos mundiales se debió a que no considero apropiado competir en las condiciones que nos imponen a las mujeres en países que no respetan la igualdad de género» Anna Múzichuk Tricampeona mundial de ajedrez ENRIQUE IGLESIAS GIJÓN. Lunes, 17 septiembre 2018, 01:45

La gran Anna Múzichuk, una ejemplar ajedrecista ucraniana, nacida en Lviv en 1990, que se hizo popular tras renunciar a defender sus cetros mundiales en Arabia Saudí, estará hoy en Gijón gracias a la invitación de la Sociedad Internacional de Bioética a participar en su congreso anual.

-¿Cuáles fueron las razones por las que renunció a disputar el mundial en Arabia Saudí?

-Principalmente, mi renuncia se debió a que no considero apropiado competir en las condiciones que nos imponen a las mujeres en un país en el que no se respeta en absoluto la igualdad de género.

-Dio usted una lección de ética y dignidad que le costó, además de la defensa de sus dos títulos, la opción de ganar bastante dinero. ¿A cuánto ascendían los premios?

-En Arabia Saudí el primer premio era ocho veces superior a los anteriores mundiales. La bolsa fue de medio millón de dólares. Si hubiese repetido mi actuación, hubiera ganado ciento sesenta mil dólares. De todas maneras, mis principios, mis valores, son más importantes que el dinero. Fue mucho más duro perder los dos títulos mundiales sin la posibilidad de poder revalidarlos.

-¿Qué reacciones tuvieron los otros ajedrecistas tras su decisión?

-El cuarenta por ciento de los varones decidieron no acudir. Entre las mujeres, el número de renuncias fue menor. Quizá influyó que las mujeres no solemos optar a cifras tan elevadas. De todas formas, no tengo nada en contra de las compañeras que jugaron en Arabia.

-Los rumores sitúan en Irán, otro país musulmán, los mundiales de 2019 y 2020. ¿Hay alguna reacción de las ajedrecistas al respecto?

-En menos de un mes habrá elecciones en la Federación Internacional y se decidirán estos temas. Espero que, esta vez, trasladen el Campeonato del Mundo a otro país.

-Usted jugó en Teherán hace dos años. ¿Qué sensaciones tuvo? ¿Asistirá si es designada como sede?

-Mi experiencia en Teherán me hizo darme cuenta de que no volvería a competir en un país con esas normas y en el que existe una absoluta discriminación hacia la mujer. Me sentí una criatura de segunda, obligada a llevar velo durante las partidas. Pasé un mes en Teherán y fue una experiencia horrible. Me di cuenta de que la situación allí es mucho peor de lo que imaginaba.

-Este año el mundial será en Rusia. ¿Cuál es su objetivo?

-Sólo tengo un objetivo: ganar el campeonato. Estoy preparándome muy duro para lograrlo.

-¿Quiénes serán sus principales rivales?

-Tanto las rusas como las chinas están muy fuertes. También mi hermana Mariya, que ya fue campeona mundial en el año 2015.

-La cita comenzará en dos semanas. ¿Dónde realiza su preparación? ¿Es cierto que en España?

-Paso mucho tiempo en España. Participo en eventos y disfruto de un país que me encanta. Por esta razón, muchos de mis entrenamientos los realizo aquí.

-¿Cuántas horas dedica al estudio y el entrenamiento?

-En general, siempre que puedo, trato de entrenar un mínimo de seis horas todos los días.

-¿Quiénes son sus tres ajedrecistas favoritos?

-Magnus Carlsen, Gary Kaspárov y Mijaíl Botvínnik. Los tres llegaron a ser campeones del mundo y ayudaron a desarrollar y promocionar el ajedrez.

-¿Quiénes han influido más en su pasión por el ajedrez?

-Mis padres han sido los que más han influido, así como los otros entrenadores que he tenido a lo largo de estos años.

-¿Cuáles son los tres libros de los que más ha aprendido?

-Destacaría los cinco tomos de 'Mis grandes predecesores', que escribió Gary Kaspárov, el 'Manual de Finales' de Mark Dvorétski y los libros de táctica de Jacob Aagaard.

-¿Ha ganado tres mundiales y su hermana Mariya otro. ¿Qué les dan de comer en Ucrania que salen ajedrecistas de tan alto nivel?

-En Ucrania tenemos una preparación fuerte desde muy jóvenes y hay mucha cultura ajedrecística. Además, nuestro padre y nuestra madre son entrenadores profesionales de ajedrez. Es un grandísimo éxito para nuestra familia que seamos las únicas hermanas de la historia que hemos sido capaces de proclamarnos campeonas del mundo.

-¿Dicen que comenzó a enredar con las piezas de ajedrez a los dos años, casi en la misma cuna. ¿Cómo tan pronto?

-A los dos años jugábamos con las piezas y realizábamos sus movimientos. A los tres años ya éramos capaces de jugar una partida. Fuimos muy precoces y ya entonces nos divertíamos con el ajedrez.

-¿A pesar de su juventud, demuestra usted una gran madurez. ¿Qué conclusiones ha sacado de su experiencia como ajedrecista profesional?

-La vida me enseña que, con esfuerzo, las cosas pueden cambiar y los sueños se pueden conseguir. Estoy muy agradecida por el esfuerzo que hicieron mis padres, tanto por mí como por mi hermana, y espero trasladar los valores que ambos nos inculcaron aportando al mundo mi granito de arena.

-¿Juega el Campeonato de España con un equipo cántabro y su hermana Mariya lo hace con uno valenciano. ¿Están a gusto en España?

-A las dos nos gusta España. Estoy muy contenta en mi club. La gente de España me encanta y aquí me siento casi tan apoyada como en mi propio país. Cada vez que vengo lo hago con mucha ilusión.

-¿Qué platos le gustan más de nuestra gastronomía?

-Me gustan la paella y el jamón.

-¿Y de la cocina ucraniana?

-El 'borsch', una sopa de verduras con remolacha, patatas y otros ingredientes.

-Cuando puede evadirse, ¿cuáles son sus aficiones favoritas?

-Me gusta salir a correr, ir al gimnasio y jugar al tenis de mesa. Me gusta mucho el deporte. Hacer ejercicio me ayuda también a jugar mejor al ajedrez.