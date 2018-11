«Queremos crecer junto al Belenos» Alan, a la izquierda, y Chipi, en el centro, en la jornada de captación en el IES La Magdalena. / BELENOS RC Alan Sanillo y Chipi se presentan como jugador del equipo blanquiazul tras una jornada de captación en el IES La Magdalena SANTY MENOR AVILÉS. Jueves, 15 noviembre 2018, 00:19

Cuando después de la clase, todos abrazados en corro, Chipi alzó la voz para preguntar si se lo habían pasado bien, el grupo B de 1º ESO del IES La Magdalena no dejó ninguna duda de que sí. Incluso los vecinos de las casas situadas cerca del polideportivo de La Magdalena se enteraron también. Después del último grito de guerra, la mayoría de la clase pidió folletos para ir a probar con el Belenos en La Toba.

Juan Palero, silbato colgado del cuello, es el encargado de la captación de escolares esta temporada y, junto a él, sus compatriotas Chipi y Alan, que ayer aprovecharon la ocasión para presentarse en sociedad como nuevos jugadores del Oxigar Belenos.

Alan Sanillo es un primera línea procedente del Independiente cántabro de División de Honor, y Juan Pablo Abdala 'Chipi', un ala que vive su primera experiencia en España, tras jugar toda su vida en el Liceo de Mendoza. A Alan no se le caen ni mucho menos los anillos por bajar desde la primera a la tercera categoría del rugby nacional. «He bajado dos peldaños para subir otros tantos con el Belenos», sonríe. Compañero de piso de Juan y de Carrasco, «la adaptación a la ciudad está siendo muy buena. Vengo de Santander, cuyo clima es parecido, y la verdad es que me he encontrado un grupo muy bueno y tengo ganas de seguir adaptándome».

Chipi, que el pasado mes de mayo cumplió 28 años, tiene una velocidad endiablada que le hace conseguir muchos ensayos. Con más tiempo en la ciudad que su compatriota, reconoce que «cada vez conozco más gente y me encuentro mejor, aunque me sigue costando un poco el frío». El ala argentino lleva un poco más allá las palabras de Alan. Al margen de ascender, objetivo claro, «por lo que estoy viendo día a día este club tiene mucho margen de crecimiento y entre todos seguro que lo conseguimos».