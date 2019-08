BALONMANO «Queremos estar entre los mejores» Juan Muñiz se dirige a sus pupilos en uno de los entrenamientos de la semana. / MARIETA El entrenador avilesino reconoce que «el listón está muy alto, pero nos hemos reforzado para intentar competir ante rivales de gran potencial» Juan Muñiz inicia con fuerzas renovadas un año más al frente del Toscaf Atlética NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Viernes, 23 agosto 2019, 01:14

Los años pasan pero algunas cosas no cambian. Una de ellas es la presencia de Juan Manuel Muñiz Cuervo-Arango como entrenador del equipo de balonmano de su club de toda la vida, la Atlética Avilesina. Al frente de un Toscaf que ha dejado «muy alto» el listón, tras meterse en el 'play off' de ascenso de Primera División el curso pasado.

El maestro, que acumula años de ejercicio, asume que el reto es igualar o mejorar aquello, sin la presión de «rivales de gran potencial económico, Oviedo, Soria, Burgos Santoña...», pero asumiendo a la par que «mantenemos la base del equipo y creo que nos hemos reforzado bien para poder competir por meternos en el grupo de cuatro-cinco equipos que van a pelear arriba».

De momento, el equipo cafetero tiene que superar el escollo de entrenarse en cancha 'extraña', la de Los Canapés, aunque a fuerza de años ese es un problema menor. «Lo malo es que no podemos hacer el trabajo de fuerza en el gimnasio de La Magdalena. Nosotros tenemos unas pesas y hacemos algo en plan muy manual, no es lo mismo, pero no sirve de nada predicar en el desierto».

El equipo lleva ya una semana desde que se inició el trabajo de pretemporada, aunque por motivos laborales Muñiz todavía no ha podido contar por motivos laborales con uno de sus fichajes, precisamente el más sonado, David Álvarez. El resto de efectivos se ejercita con normalidad, forzando la puesta a punto física además del trabajo táctico, que esta campaña nos traerá novedades: «Tenemos más presencia física en la primera línea y eso supone ampliar los recursos en ataque. Con gente alta habrá que retocar algunos aspectos de nuestro juego habitual».

Mañana, primer ensayo

No tardaremos en ver el nuevo estilo del Toscaf ya que mañana sábado disputa su primer partido amistoso, en la Magdalena desde las 18 horas ante el Grupo Covadonga. El próximo fin de semana jugará en Las Vegas la Copa Principado ante los tres rivales asturianos de Primera. Un Grupo-Toscaf