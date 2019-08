«Quiero aprovechar mi buen momento en Gijón» Pedro Veniss, tras un entrenamiento en Las Mestas. / A. GARCÍA Pedro Veniss El jinete con mejor ránking en el CSIO 2019«He venido con muchas ganas después de haber conseguido el oro en los Juegos Panamericanos, en los que certifiqué la clasificación para Tokio» J. L. C. GIJÓN. Domingo, 1 septiembre 2019, 01:19

Pedro Veniss (Sao Paulo, 1983) llega al CSIO de Gijón con el mejor ránking entre los participantes del concurso gijonés al ser actualmente el número 56 del mundo. El brasileño, tras lograr el oro en los Panamericanos y el billete para los Juegos de Tokio, se presenta en Las Mestas con caballos jóvenes, entre los que destaca la yegua 'For Felicila' con la que hizo un buen tercer puesto en la prueba grande que se disputó el pasado jueves y 'Happy Girl', con la que fue segundo ayer en la primera prueba del día.

-¿Cómo se presentó la oportunidad de competir en Gijón?

-Es una competición que me gusta mucho desde hace tiempo. No pude venir los tres últimos años al no cuadrarme bien el calendario de torneos, pero en esta ocasión me organicé para poder venir después de los Juegos Panamericanos.

-¿Qué le parece el concurso en general?

-Es de los mejores del mundo y es un referente dentro de la hípica internacional. No tengo dudas. Tiene una pista increíble, con saltos espectaculares y un público muy bueno que motiva a los jinetes en todo momento.

-Y su participación, ¿qué opinión le merece?

-Como siempre aquí vienen algunos de los mejores jinetes del ránking mundial, sobre todo, porque Gijón tiene una competición de primer nivel.

-Viene nada menos que de conseguir el oro por equipos en Lima con el equipo nacional de Brasil.

-Logramos la medalla de oro en los Juegos Panamericanos que se celebraron hace dos semanas en Lima, después de haberla conseguido en esta competición en Río de Janeiro hace doce años, en un torneo el que también salté yo, por lo que estoy muy feliz.

-Y además alcanzaron la clasificación para los Juegos de Tokio.

-Era el principal objetivo. Necesitábamos lograr la victoria para ir a la Olimpiada y se consiguió, que es lo importante. Sin duda fue un éxito que necesitábamos desde hace tiempo en el equipo brasileño.

-Sin embargo, en el plano individual no le salieron tan bien las cosas como esperaba.

-Buena parte de la competición estuve como primer clasificado, pero en el último día de competición hice una falta difícil de entender. Ello me hizo descender a la séptima posición cuando prácticamente tenía asegurada la medalla de plata.

-¿A qué nivel hípico se encuentra actualmente su país?

-La dificultad de mi país es que está lejos de ese alto nivel que tiene Europa en equitación. Sin embargo, tenemos la suerte de contar con muchos jinetes brasileños viviendo en Europa y hemos conseguido hacer un equipo muy competitivo, porque en los últimos cinco años hemos logrado excelentes resultados.

-Usted lleva ya más de dos décadas residiendo en Europa...

-Viví casi 20 años en Bruselas, en Bélgica. Me fui muy joven de Brasil con solo 17 años y hace año y medio me mudé a Barcelona, donde me casé con una catalana y estoy muy cómodo.

-¿Cómo triunfa un brasileño en hípica en un país donde la mayoría práctica el fútbol, el voley o el baloncesto?

-Nací en una familia con una gran tradición hípica. A mi abuelo le gustaban mucho los caballos y desde joven ya tuve mucho contacto. Pero me atraía bastante el fútbol también. Con doce años tuve que decidirme, porque me coincidían ambas competiciones. Tiré por la hípica, aunque sigo mucho al Sao Paulo. Ahora, con Dani Alves y Juanfran, que han venido a salvarlo (entre risas).

-¿Qué referente tuvo en sus comienzos?

-Rodrigo Pessoa, que fue campeón olímpico en los Juegos de 2004 en Atenas y obtuvo el bronce en Sidney y en Atlanta con anterioridad, sin olvidar que ganó unos Juegos Ecuestres Mundiales.

-¿Cuál es su sueño como jinete?

-Participé en unos Juegos, que fueron los que se celebraron en Brasil hace tres años, por lo que mi sueño es poder conseguir algún día una medalla olímpica.

-¿Qué objetivo se ha marcado en este CSIO?

-Cuento con unos caballos jóvenes que quiero que se vayan rodando poco a poco. Tengo esperanzas en una yegua como 'For Felicila' con la que tengo opciones de hacer un buen papel en esta pista tan bonita como la de Las Mestas, que siempre me ha motivado. De hecho ya hice un tercero y un segundo puestos en lo que va de concurso.

-¿Cómo encara el Gran Premio de esta tarde?

-Hay jinetes de mucho nivel, pero yo vengo con muchas ganas de hacerlo bien y lo intentaré. Tengo que aprovechar mi buen momento.

-¿Qué planes tiene para lo que queda de año?

-Voy competir a Canadá este mes para que continúen cogiendo experiencia los caballos, pero sin excesiva presión. Lo importante es preparar bien la cita de Tokio.