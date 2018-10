«El Real Oviedo es el favorito, pero tendremos opciones de ganar» Mario Copetti, cuando vestía los colores del Tradehi Oviedo en División de Honor B. / MARIO ROJAS Mario Copetti, técnico del Oxigar Belenos con pasado en el conjunto ovetense, analiza el mejor partido hoy en día del rugby asturiano SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 26 octubre 2018, 00:32

El Real Oviedo-Oxigar Belenos de mañana, a partir de las 17 horas en el remozado campo de El Naranco, es uno de los principales atractivos del fin de semana no sólo en lo que respecta al deporte avilesino, sino también al asturiano. Los dos mejores equipos del rugby regional se miden en un intenso duelo que tiene en la previa a un protagonista por encima del resto.

Con Tato, el otro miembro del conjunto blanquiazul con pasado ovetense, lesionado, aunque con alguna opción de jugar, Mario Copetti se medirá seguro al que fuera su equipo en una temporada histórica, la última en la que el equipo azul luchó por ascender a División de Honor. Eran otros tiempos, pues los ovetenses dijeron adiós a la categoría de plata y ahora luchan por el ascenso desde la Liga Norte, con el Oxigar Belenos como uno de sus principales adversarios.

Mario Copetti recuerda su etapa en Oviedo con cariño. «Fue un gran año y me fui tras la marcha de uno de los patrocinadores principales con Jaime, que era el presidente. Era imposible mantener a alguien rentado y fue cuando volvió Xabito al banquillo». El preparador catalán recuerda que «estábamos en División de Honor B y casi subimos. Fue la temporada en la que ascendió Independiente y nosotros quedamos terceros, empatados a puntos con los segundos, el Sant Cugat, disputando ellos la fase de ascenso».

En esa campaña, Mario coincidió en Oviedo con Tato, su actual jugador y preparador físico, y con otros dos jugadores con pasado avilesino: Jordi Sánchez y su hermano Koco. «Teníamos una plantilla corta, con gente de la casa y apenas un extranjero que vino de Erasmus media temporada, después de perder a sudafricanos y neozelandeses. Rendimos por encima de lo esperado y tengo muy buenos recuerdos».

Ahora, como entrenador del Oxigar Belenos en su tercera etapa, sólo piensa en ganar en El Naranco, aunque «será un partido muy difícil y ellos parten como favoritos. Son un recién ascendido, tienen un ritmo de juego muy alto, posiblemente un poco superior al nuestro ahora mismo, y tienen el plus de jugar en casa. Tienen ese plus, ese gen ganador cuando juegan en El Naranco y están arropados por una afición que les sigue mucho, como la nuestra a nosotros. Espero que vivamos un gran partido y que los aficionados puedan disfrutar».

Aunque el tiempo no es muy halagüeño y «si llueve mucho está claro que el ritmo de partido será más lento», Copetti confía en que el Oviedo no haya entrenado durante la semana y «el renovado césped pueda resistir bien. Si hay mucho barro tendremos que adaptarnos. Son cosas de la competición». Aunque «tenemos una plantilla justa en algunas posiciones», Copetti está contento con el inicio de curso de su equipo y tiene claro que «tendremos opciones de conseguir la victoria y, como decía un entrenador mío, nosotros no hacemos prisioneros».