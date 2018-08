El Real Oviedo pierde la categoría Paula Bermúdez, Iyán Guedes, Diego Vergara, Steve Badillo y, detrás, Aitor Alonso e Iván Andrés, integrantes del Real Oviedo. / V. BERMÚDEZ Cinco clubes asturianos disputan el campeonato nacional de Segunda División ALFIL GIJÓN. Viernes, 17 agosto 2018, 01:02

La localidad jienense de Linares albergó los campeonatos de España de clubes, tanto de División de Honor como de Primera División. En la máxima categoría no participa ningún conjunto asturiano, pero sí un jugador. Se trata de Carlos Suárez, que milita en el Club Ajoblanco de Mérida. El maestro internacional gijonés defendió el sexto tablero del equipo extremeño, en el que se midió a siete titulados internacionales. Realizó cuatro puntos y medio de los siete posibles, una aportación que sirvió a su club para finalizar en el quinto puesto y mantener su plaza en la máxima división del ajedrez español.

En Primera participó el Real Oviedo, que presentó un conjunto muy joven, el de menos edad del torneo, integrado por los maestros de la Federación Internacional Iván Andrés y Aitor Alonso, a los que acompañaron Diego Vergara, Steve Badillo, Iyán Guedes y Paula Bermúdez.

Los seis disputaron todas las partidas, siete. El campeón de Asturias comenzó como último del orden de fuerza y último finalizó, por lo que descendió de categoría aunque, eso sí, la competición les aportó una buena experiencia, especialmente a los más jóvenes. Iván Andrés y Aitor Alonso defendieron los dos primeros tableros frente a ajedrecistas mucho más fuertes y realizaron un punto, de los siete posibles, cada uno. Diego Vergara, sub 12, asumió la defensa del tercer tablero frente a siete titulados internacionales y sumó un punto, lo mismo que Steve Badillo, sub 14, en la cuarta mesa, en la que tuvo que luchar frente a cinco titulados internacionales. Iyán Guedes, sub 14, peleó con otros cinco titulados e hizo medio punto. Por último, Paula Bermúdez, sub 16, se enfrentó a tres maestros y fue quien más aportó al equipo, dos puntos.

Para dar una idea de la fuerza del campeonato, el campeón fue el Gros Xake Taldea de San Sebastián, que está integrado por dos grandes maestros y cuatro maestros internacionales, cuyo Elo medio supera los 2450 puntos, mientras que los componentes del conjunto asturiano tenían una media de Elo de 2065 puntos. La fuerza de las escuadras de los equipos de las otras autonomías es superior a la de los clubes asturianos, lo que indica claramente el nivel del ajedrez astur.

Anteayer, también en Linares, comenzó el Campeonato de España de clubes de Segunda División, en el que participan cinco conjuntos asturianos, como son el Universidad de Oviedo, el Grupo Covadonga, el Grupo 64, el Ensidesa y el segundo equipo del Real Oviedo. El club asturiano con mejor ránking en la prueba es el de los universitarios, que ocupan la décima cuarta plaza. La competición terminará el sábado. Este mismo día, en sesión de tarde, se disputará el Campeonato de España de ajedrez relámpago, prueba que se celebrará en la localidad de Úbeda, mientras que el domingo, de nuevo en Linares, se litigará el Campeonato de España de ajedrez rápido. En ambas competiciones habrá numerosa participación de ajedrecistas asturianos.