La recompensa de no respirar El deportista gijonés, durante un entrenamiento de la modalidad de apnea DNF (dinámica sin aletas). Juan de la Cámara fue el primer y único representante asturiano en el nacional de apnea. «Es una experiencia única en la que cada persona experimenta y explora sus capacidades», afirma el actual campeón de Asturias de la disciplina MARÍA SUÁREZ Martes, 30 abril 2019, 01:17

Una terapia antiestrés, de las que generan paz y relajación. Podría tratarse del yoga o el taichí, pero no. Así define el asturiano Juan de la Cámara (Gijón, 1977) la apnea deportiva. «Quien se acerca a ella piensa que se trata de aguantar la respiración y pasarlo mal. Nada más lejos de la realidad. Es una experiencia única en la que cada persona experimenta y explora sus capacidades», ilustra el gijonés.

Juan no solo se hizo con el I Campeonato de Asturias de esta disciplina. Fue además el primer representante asturiano en el nacional. El gijonés acudió este fin de semana a Lloret de Mar con el único objetivo de mejorar sus marcas oficiales y «aprender todo lo posible». Algo que, sin duda, logró. «Me fue bastante bien, pero tuve algo de mala suerte. No hice válida una de las modalidades –la estática– por sacar un poco la nariz del agua tras un golpe de diafragma. Eso hizo que no fuera perfecto, pero no menos enriquecedor», analiza el deportista, que está convencido de que no le volverá a suceder.

Hay que remontarse a sus inicios en la pesca submarina para dibujar la carrera de este pionero en la apnea deportiva. De la Cámara no solo representa a la tierrina en una disciplina con mucho margen de crecimiento en nuestra región, sino que él mismo se encarga de proyectarla como monitor. «Hice un curso de apnea por potenciar mi comportamiento en el medio acuático, y me enganchó. Quería mejorar mi profundidad, compensación y tiempo de fondo y acabé haciéndome instructor de la Apnea Academy Internacional», rememora el propio deportista, que ahora forma tanto a pescadores como a personas interesadas en la apnea lúdica o deportiva.

Sacrificio

La recompensa de la apnea es amplia. Por un lado, señala el propio Juan, ayuda al deportista a conocerse a sí mismo, aislarse del ruido diario y viajar en busca de sensaciones placenteras. Por otro, añade, hacen falta buenas cualidades genéticas, constancia y disciplina para despuntar deportivamente. «Si se quiere mejorar hay que sacrificarse y yo puedo rodarme gracias a mi familia», valora el asturiano, que sólo ha podido preparar durante dos meses el nacional y ya planifica una mayor dedicación el próximo año.

Pese a ser el año de su debut, De la Cámara batió records regionales en DNF (dinámica sin aletas) y en DYN-BF 100 m (dinámica con bialetas). Esos logros endulzan el sinsabor de la descalificación en estática. Este gijonés sólo piensa en que cada vez más asturianos se animen a unirse a una disciplina tranquila, silenciosa y respetuosa entre los participantes. Una modalidad en la que lleva bajo el agua una de sus máximas: «Unas veces se gana y otras se aprende».