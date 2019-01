AJEDREZ Récord de participación en el regional de edades Panorámica general de la sala de juego. / QUIQUE64 La prueba reúne en siete torneos a 234 jugadores, con un aumento grande del número de los veteranos ENRIQUE IGLESIAS GIJÓN. Miércoles, 23 enero 2019, 00:15

Ya se encuentra en marcha el Campeonato de Asturias de Edades, que agrupa siete torneos en otras tantas categorías de edad, que son sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18 y veteranos, la cual, a su vez, aportará dos campeones: el de mayores de sesenta y cinco años y el mayor de cincuenta. El número de inscritos es de 234 jugadores, con un aumento grande en el caso de los veteranos.

En la prueba para los más jóvenes participan trece niños y los tres primeros puestos del ránking los ocupan Marcos Antuña, Álvaro Biempica y Beatriz Díez, aunque no conviene olvidarse de Anselmo Cepedal, pues este joven quedó subcampeón en los Juegos Escolares.

Tras las dos primeras justas, sólo Álvaro Biempica y Alejandro Suárez lograron vencer por partida doble y se enfrentarán el próximo sábado. El primero conducirá las piezas blancas.

En el torneo sub 10 toman parte cuarenta y cuatro jóvenes y el principal favorito es el avilesino Lionel Sierra, que parece muy superior al resto. Su principal rival será Javier González, campeón sub 8 el año pasado.

Tras dos rondas hay nueve jugadores con dos puntos y se enfrentarán así: Mauro Álvarez-Lionel Sierra, Javier González-Nicolás Martín, Edén Álvarez-Jorge Uría, Daniel Sánchez-Lucas Arce y Juan Prieto-Llara Riera.

La competición sub 12 reúne a cincuenta y dos jóvenes y el gran favorito es Diego Vergara. Ángel Martín, Lucas Antuña e Iván Patón deberán luchar por las medallas, aunque no serán los únicos candidatos a los metales. Once chicos ganaron las dos primeras partidas y los duelos para la tercera justa serán: Nicolás Pedreira-Diego Vergara, Ángel Martín-Silvia González, David Fraga-Lucas Antuña, Iván Patón-Miguel Balbuena, Ángel Álvarez-Hugo Varela y Marco Álvarez-David Junquera.

En el grupo sub 14 participan cuarenta y tres jugadores y los tres primeros puestos del orden de fuerza son para Steve Badillo, Eduardo Castro y Paula Martínez. En la próxima ronda destacan los enfrentamientos Omar Fernández-Steve Badillo, Eduardo Castro-Miguel Suárez, Jesús González, Paula Martínez y Álvaro González-José Cueva, todos ellos con sendas victorias.

La prueba sub 16 tiene veintinueve participantes y Jonás Prado, Iyán Guedes y Adán Álvarez inician la competición como los tres más fuertes del ránking. Sólo cuatro jóvenes vencieron dos veces y se medirán de este modo: Irene Vergara-Jonás Prado e Iyán Guedes-Paula Bermúdez.

Carbajal, favorito en sub 18

Por su parte, los diecinueve participantes en el torneo sub 18 tienen a Abel Carbajal como principal favorito y a Samuel García, Jorge Santos y Samuel José García como candidatos a los metales. Este derrotó a Abel Carbajal, primero del ránking, en la segunda jornada y los emparejamientos principales para la tercera serán: Samuel García-Jordi Fernández y Samuel José García-Jorge Santos, todos ellos con dos puntos.

Por último, el regional de veteranos supera ampliamente el número de competidores y esta campaña reúne a cuarenta y seis ajedrecistas. José Antonio García, Enrique Cabello y Antonio Acebal inician el torneo como los tres primeros del orden de fuerza. Los pareos para la tercera sesión serán: José Antonio García-Roberto Auro, Carlos Monge-Enrique Cabello, Charles Fernández-Dionisio Bombín y Antonio Manzano-Manuel Ángel Castro. El sábado próximo se jugará la próxima jornada y el domingo la siguiente. Las partidas comenzarán a las cuatro y media de la tarde y se disputarán en los salones del Hotel Villa de Gijón.