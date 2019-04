«Las repoblaciones no son una medida acertada teniendo en cuenta lo que cuestan»

-Las repoblaciones se han convertido en un tema espinoso.

-Cuando hablas con un ribereño, pronto te dice que hay que repoblar el río. Se lleva décadas haciéndolo y los resultados no son acordes a lo que se espera. Yo estoy a favor, pero, por ejemplo, como refuerzo de poblaciones esquilmadas o ante un vertido para acelerar la recuperación natural. Pero no parece una medida acertada, teniendo en cuenta lo que cuesta, cuando de sueltan miles de alevines y no se revierte el declive.

-La Administración apoya esta estrategia.

-Quizás ese dinero estaría mejor destinado a otras cosas que tengan un respaldo científico detrás. No existen estudios serios que demuestren que son eficaces.

-La Sociedad Las Mestas del Narcea soltó el año pasado 140.000 alevines.

-Están echando alevines a mansalva, pero en qué medida contribuyen a aumentar las capturas cuando les faltan años para regresar al río. No parece lógico insistir con las repoblaciones cuando no hay una experiencia científica que lo respalde. A veces se hacen por rutina.

-¿Y qué piensa del programa ARCA?

-Bien. Tiene ya de mano una cosa buena que es crear un caldo de cultivo favorable a no matar al salmón. Me parece bien repoblar, pero parece que es lo único.