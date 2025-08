Roberto llamedo, un todoterreno campeón de 75 años

Álvaro Fernández Viernes, 1 de agosto 2025, 22:26 Comenta Compartir

Dicen que la edad es solo un número y eso es lo que demuestra día tras día Roberto Llamedo Viña. A sus 75 años, este deportista naveto acaba de conquistar los Campeonatos de España de Triatlón y Duatlón Cross celebrados hace tan sólo unos días en la localidad riojana de Calahorra.

Una competición exigente, la primera, en la que tuvo que afrontar un kilómetro de natación en el embalse del Perdiguero, veinticinco en bicicleta en el entorno del Parque de Cidacos sobre un terreno pedregoso, y una carrera a pie de seis kilómetros y medio en ese mismo escenario.

Sin apenas tiempo para el descanso, al día siguiente Llamedo afrontó la prueba de duatlón cross, de la que salió victorioso pese a tener como principal rival al campeón de Europa de ciclocross, José Simaes. Un fin de semana, en cualquier caso, perfecto para el deportista asturiano, que pocas semanas antes finalizaba en una meritoria tercera posición en el Campeonato del Mundo de Duatlón Sprint y en la quinta posición en el Campeonato del Mundo de Duatlón Olímpico. Posteriormente, en el duatlón cross celebrado en Pontevedra, volvió a subirse al podio como segundo clasificado.

Estas citas le hicieron perderse la EVRICUP 2025, la Copa de Europa de veteranos de hockey sobre patines. Y es que Llamedo Viña es también uno de los integrantes de la plantilla de veteranos del Cibeles. Un todoterreno al que le apasiona el deporte y que trata de ejercitarse a diario. «Todos los días corro y hago bici o nado. Cuando llueve trabajo en el gimnasio». La edad no es un obstáculo para él. «Si veo veo que el cuerpo no quiere, le castigo un poco más», hace hincapié.

No obstante, Llamedo es consciente de que los años no perdonan y tiene claro que «no compitió para ganar». «Yo lo que quiero es acabar. El puesto no me preocupa», puntualiza. Siempre le gustó competir y desde hace dos años lo hace con mayor asiduidad. «Me gusta y me gusta el ambiente y poder conocer gente de otros países». La mayoría de sus amigos son críticos con él. «Me dicen que estoy 'chiflao'», comenta con una sonrisa.

Trabajador de banca y prejubilado desde que cumplió los cincuenta, tiene mucho tiempo libre. Por eso cree que «es importante mantener la cabeza ocupada». «Me encuentro bien. Corro con gente joven y eso me hace estar más activo», insiste el deportista naveto.

Llamedo no para y para el próximo año ya tiene fijado un nuevo objetivo. Participará en el Campeonato de Europa que se celebrará en Banyoles, en Catalunya, donde, asegura, «quiero hacer cinco pruebas seguidas para demostrarme a mí mismo que puedo».

