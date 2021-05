HOCKEY SOBRE PATINES Roces pone al Telecable en semifinales Sus cinco goles resuelven el duelo de cuartos ante el CACO de las gijonesas, que se jugarán el pase a la final contra las anfitrionas del Palau Natasha Lee, en el penalti que lanzó al principio del partido, ante la meta del CACO Ana Sequeira. / ANTONIO LOPES J. L. CALLEJA GIJÓN. Viernes, 28 mayo 2021, 02:23

El Telecable Hockey alcanzó las semifinales de la Copa de Europa al vencer ayer al Club Atlético de Ourique (CACO) de Portugal, por 7-2, en los cuartos de final de la Copa de Europa. De esta forma se garantizó jugar mañana (17.30 horas) ante las anfitrionas del Palau, que vencieron al Stuart (9-2), por el pase al encuentro por el título de la que sería su séptima corona continental. La otra semifinal la jugarán el Manlleu, que ganó al Cerdanyola (7-4), y el Voltregá, que se impuso al Benfica (3-2).

Nada más comenzar el partido, Natasha Lee dispuso de un penalti y, después, Marta Piquero erró una falta directa. A continuación, las colegiadas le mostraron tarjeta azul a Sanjurjo. Elena detuvo el lanzamiento de falta, pero las portuguesas aprovecharon la superioridad para abrir el marcador con un gol de Rita Paulo. El tanto no descentró al Telecable, que dominó, mientras que el CACO esperaba a la contra. Poco después, Sara Roces empató en un rechace. Con el paso de los minutos, las pupilas de Fernando Sierra se asentaron en la pista y el control en el juego fue premiado con su segundo gol. En esta ocasión marcó Vanessa Daribo. A pesar del resultado, el quinteto portugués no cambió de táctica. Así las cosas, las ocasiones continuaron por parte del Telecable, aunque en esta primera parte no se anotarían más goles.

Tras el paso por los vestuarios, el equipo portugués dio un paso al frente en busca de la remontada. En este sentido realizó una defensa más abierta y buscó combinaciones en ataque, recortando distancias gracias a un disparo que rebotó en Carolina Monteiro. El gol espoleó aún más a las jugadoras dirigidas por Antonio Sequeira, que trataron de empatar el partido. Sin embargo, el Telecable no se echó atrás y un nuevo gol de Sara Roces cortó las expectativas portuguesas.

La diferencia de tres tantos aportó serenidad al equipo asturiano, que volvió a dominar el juego con claridad y minimizó las opciones del CACO. Además, en los últimos diez minutos, Sara Roces anotaba dos nuevos goles y Marta Piquero hacía el séptimo, que dejó el encuentro visto para sentencia.