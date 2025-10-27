Un ruedo transformado en ring: la velada de boxeo que se vivió en el Gijón Arena

La plaza de toros se convirtió este fin de semana en un ring de boxeo. Literalmente. Gijón Arena acogió la primera sesión de Meré ... Arena Boxing, un evento que contó con siete combates, cinco de ellos amateurs y dos profesionales, que vivieron con gran expectación cerca de mil espectadores.

Hasta entrada la medianoche del sábado la lona se calentó con los participantes, provenientes de destacados clubes asturianos como Centro Deportivo Tíbet, Club Creando Escuela, Club Diamante Nieto y Asturbox, además de invitados de peso como el Club Alfredo Arrojo de León y el Team Piña de Vigo. Además, hubo triunfo local.

El esperado enfrentamiento de Iván Fernández 'Ivanchenko' no decepcionó. El boxeador local se llevó el cinturón gracias a su habilidad técnica y un marcado sentido del espectáculo , a pesar de la firme actitud de su rival, Brian Antonio Ávila, quien llegó decidido a la victoria.

Por su parte, Aarón Zinicola —recién recuperado de una lesión— demostró por qué es uno de los nombres a seguir. Defendió su ranking con una actuación sólida y precisa, salpicada de acciones explosivas que le permitieron superar a Pelayo Ventoso, un contrincante de La Coruña conocido por su potente zurda de impacto. Con esta victoria, Aarón se postula con firmeza como uno de los favoritos para el próximo Campeonato de España.

El talento de la cantera

La base del boxeo asturiano también dejó combates memorables. Entre los amateurs, destacaron los duelos de la categoría Élite 73 Kilos: la vibrante pelea entre Joaquín Soriano y Jairo Pulgar Cordero, y el encuentro de Abdelhaim Ahsain contra Axel Andrés.

No obstante, fue la actuación del joven Juan Diego Granados la que se llevó una mención especial. En el primer combate de la velada, categoría Junior 60 Kilos, Granados demostró una entrega total y despliegues técnicos considerables, obligando a su rival a recibir dos cuentas de protección. Un prometedor inicio para el futuro del boxeo en la región.

El evento contó con una notable asistencia de figuras del deporte de contacto. Presenciaron la velada: Antonio Barrul, estrella del boxeo. Joel Álvarez, Borja García y Mor Deye, representantes de las Artes Marciales Mixtas (MMA). Antonio Pereira, campeón del mundo de K1.