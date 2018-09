Un rugido de superación en Trasona Las componentes del Asturias Dragón Boat Rosa celebran su victoria en el Campeonato de España celebrado en Trasona. / PATRICIA BREGÓN El Asturias Dragón Rosa se proclama con autoridad campeón de España de 'dragon boat' para supervivientes de cáncer de mama VÍCTOR M. ROBLEDO TRASONA. Domingo, 2 septiembre 2018, 00:53

Hace cuatro años, Adolfo Alonso y varios canoístas de distintos clubes asturianos acudieron a Murcia para participar en un campeonato. Allí entablaron amistad con las componentes del Flamenco Rosa, que les contaron su historia: habían formado un equipo de supervivientes de cáncer de mama con el que competían en pruebas de 'dragon boat', la milenaria modalidad nacida en China en la que los palistas acompasan acompasan las paladas al ritmo de un tambor. Alonso y sus compañeros se comprometieron entonces a promover la disciplina por asociaciones y hospitales del norte de la península para que algún día tuvieran rivales a las que enfrentarse. De aquellas charlas surgió poco después un equipo, el Asturias Dragón Boat Rosa, que ayer se proclamó campeón de España en Trasona, aunque su triunfo poco tiene que ver con ganar una medalla o subir al podio.

Un estudio de una universidad canadiense descubrió en 1996 los beneficios del dragon boat para las supervivientes del cáncer de mama no solo a nivel físico, sino también emocional. Los equipos de mujeres que peleaban o habían peleado contra la enfermedad comenzaron a multiplicarse por el mundo hasta acabar con su propia categoría en las pruebas de la disciplina, denominada bajo las siglas BCS (breast cancer survivor).

El Asturias Dragón Boat Rosa se impuso en Trasona a dos equipos cántabros: el Estela Rosa y el Catabria Rosa. Las asturianas cogieron ventaja en la parte inicial de la prueba, con una distancia de 500 metros, y dominaron hasta la meta.

Diez deportistas (Lola Menéndez, Carmen Llames, Susana Miguel, Carmen Díaz, Carmen Vázquez, Ana Liébanas, Ana Quintiello, Victoria Peña, Avelina Fernández y Mar Díaz) forman la plantilla del Asturias Dragón Boat Rosa, con edades entre los cuarenta y los sesenta años. La embarcación la completan un timonel y un tambor que va marcando el ritmo. El equipo comenzó entrenando un día a la semana, pero en los últimos meses la carga de trabajo ha aumentado en algunas fases hasta las cinco sesiones. Todo depende de la fase de recuperación de la enfermedad en la que se encuentra cada componente.

Para las palistas, el deporte supone un aliciente en su recuperación. «Yo me lo tomo como una terapia. Me lo paso muy bien y me ayuda mucho en el día a día», explica Lola Menéndez, una de las componentes. Carmen Díez, la capitana, pide que se haga «un estudio y que se conozca, porque puede venir más gente a la que le siente estupendamente». Ni ellas ni sus compañeras habían remado nunca hasta que entraron en el equipo.

Las palistas se sitúan en el dragón en función del lado del cuerpo que tienen operado. Los componentes del Dragón Asturias Boat, el club raíz creado por Adolfo Alonso y sus compañeros y que originó el BCS, les ayudan en la parte logística y en la programación de entrenamientos. «Somos un equipo y hacemos partícipes a todos: unos ponen los barcos al día, otros cambian tornillos... Lo guapo de este deporte es que si uno para se para todo, así que el día a día no lo podemos entender de otra manera», apunta Alonso, para quien «el componente humano es el que lo mueve todo». «Merece la pena, porque somos una familia y nadie está libre de este problema. Yo soy bombero y he perdido a tres compañeros así. Nosotros hicimos el club para ellas y lo merecen todo», añade.

El equipo ahora busca patrocinadores para cubrir los gastos de material y desplazamiento propios de la competición. Hasta ahora se ha mantenido con las aportaciones de las palistas, la venta de lotería y la comercialización de unos dragones de juguete artesanales. Ahora, como brillantes campeonas de España, esperan seguir rugiendo en su batalla.