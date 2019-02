Sanciones Ruth Beitia: La medalla de bronce ha sido una inyección importante para mí Ruth Beitia durante la celebración del Campeonato de España de Clubes. / EFE La saltadora consigue una placa en los Juegos Olímpicos de Londres tras la sanción de la rusa Svetlana Shkolina EFE Sábado, 2 febrero 2019, 20:43

La atleta española Ruth Beitia ha asegurado que con la medalla de bronce en salto de altura en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, que le ha llegado tras la sanción impuesta a la rusa Svetlana Shkolina, «se ha hecho justicia» y para ella ha supuesto «una inyección importante» tras su breve y controvertido paso por la política.

Beitia, campeona olímpica en los Juegos de Rio de Janeiro (Brasil) en 2016 ha dicho que sobre su retirada como candidata a la Presidencia de Cantabria por el PP no ha hablado ni va a hablar. «Evidentemente no lo he pasado bien y hasta ahí puedo leer. Esto es una inyección importante para la familia, para mi persona y para mi entorno, que también ha sufrido conmigo», ha declarado este sábado la doble medallista olímpica en San Sebastián.

Beitia, que ha asistido en la capital guipuzcoana a la final del Campeonato de España de Clubes, ha explicado a los periodistas que el cuarto puesto en Londres le dejó un «sabor agridulce», y que obtener de esta manera el bronce le ha impedido disfrutar «del momento del podio después de la competición» y «del cariño del público».

«Eso se pierde, eso nunca lo vamos a poder vivir, pero se ha hecho justicia que es lo importante«, ha destacado la atleta, que ha estado acompañada por su entrenador, Ramón Torralbo, que fue al primero que llamó tras conocer la noticia cuando estaba en la peluquería.

«Como los años van pasando, me fui a quitar las canas y me enteré allí», bromea. Y añade: «La alegría de poder comentarlo entre los dos fue increíble, y también con mi familia que, junto con Ramón, han jugado un papel fundamental durante toda mi vida como deportista».

Espera que esa medalla que tanto han «ansiado» llegue pronto a España y, esta vez, puedan «subir» ambos a por ella y «colgársela» los dos, aunque cree que tardarán un tiempo en recogerla, porque se tiene que seguir un protocolo, que debe comenzar con la devolución del bronce por parte de la atleta sancionada.

Beitia incluye siempre a Torralbo al hablar de sus trofeos y ha dicho que esta medalla, que no pueden «dividir en dos», acabará en el Museo del Deporte de Santander. «Como todas las que tenemos», ha apostillado la deportista, para quien es «un orgullo» ser la primera atleta española doble medallista y, además, compartir ese honor con el soriano Fermín Cacho.

Para su entrenador, este reconocimiento es «una alegría tremenda», aunque «es triste que sea después de siete años y que te la hayan quitado de esta forma».

«No nos lo creemos, te vienen muchos recuerdos. Piensas lo mal que lo pasamos en ese momento con el cuarto puesto, pero luego que quizá te beneficia, porque si hubiésemos conseguido esta medalla de bronce a lo mejor no habríamos llegado a la siguiente Olimpíada. Todo llega, todo se compensa y ha sido algo maravilloso para nosotros», ha destacado Torralbo.