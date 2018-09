SURF Salinas pone el brillante punto final a la Rip Curl para promesas Alicia Takahasi, a un paso del triunfo. / @JOSERIPCURL La cantera dio lo mejor en la playa castrillonense, una clásica que ofreció olas espectaculares G. G. SALINAS. Jueves, 6 septiembre 2018, 00:11

Salinas cumplió las expectativas de olas durante la última etapa del Rip Curl #gromsearch celebrado el pasado fin de semana en una de las playas de mayor tradición surfera de España. En formato de podio simple y con más de 110 inscritos, se pudo disfrutar de las evoluciones de estos pequeños-grandes surfistas en la playa castrillonense.

El espectáculo más destacable empezó en las semifinales de la categoría sub16 masculino. Uno de los 'gallos' del circuito, Yago Domínguez, quedaba eliminado en una manga que será difícil de olvidar, con olas de más de dos metros y en las que Sean Gunning y Adur Amatriain conseguían sacar el preciado billete para la final, donde se decidiría el campeón del circuito.

En la segunda semifinal pasaron con menos dificultad Bittor Garitaonandia y el gijonés Kike Suárez. Fue la mejor final de estos 12 años de #gromsearch, llena de alternativas hasta el final y solo la mejor ola del campeonato, cogida por el asturiano, pudo desequilibrar al ser puntuada con 9'3. La final maniobra del campeonato se la llevó Seab Gunning, que asombró con un tubazo increíble, único en toda la competición, logrado en semifinales.

Las chicas no quedaban atrás y demostraron un surfing muy sólido en las difíciles condiciones del arenal. La final dejó muy buen surfing por parte de todas y solo una gran ola de la joven de Zumaia Janire González decidió su victoria. La gijonesa Alicia Takahasi hizo un gran concurso para acabar segunda.

Clasificaciones

Además de los sub16 que se jugaban el billete para la final mundial del Rip Curl, compitieron los sub14 y sub12. Estos fueron los finalistas por orden de puesto final: Sub 16 masculino, Kike Suárez, Adur Amatriain, Bittor Garitaon y Sean Gunning; sub16 femenino, Janire González, Alicia Takahasi, Bianca Tye y June del Campo; sub 14 masculino, Jacobo Trigo, Mario Rasines, Iker Trigeros y Manuel Fernández; sub 14 femenino, Maren del Campo, Silke Martínez, Martina Álvarez y Alba González; sub12 masculino, Marco Marín, Alfonso Suárez, Eder Fuentes y Fekru Jiménez; sub12 femenino, Annette González, Kenia López, Greta García y Aitana Fernández.