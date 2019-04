«Cada día habrá menos salmones y más pequeños» El biólogo gijonés Hugo Mortera, durante la realización de uno de sus estudios. / H. M. «Hay que buscar una fórmula que haga compatible disfrutar de una actividad como la pesca de esta especie y su preservación»Hugo Mortera Biólogo EDUARDO ALONSO GIJÓN. Jueves, 11 abril 2019, 00:25

Biólogo y propietario, junto a su socio, de la empresa Apilánez y Mortera, enfocada al estudio de impactos ambientales y a la realización de censos piscícolas, Hugo Mortera (Gijón, 1968) tiene interiorizadas sus palabras sobre el salmón, fruto de más de veinte años de experiencia profesional, pero no se le cae la sonrisa de la cara. Al terminar la entrevista, que se convierte más en una conversación extendida en la que su rostro y memoria se iluminan, este biólogo gijonés repite una idea que ya había esbozado: «La tendencia a la baja es imparable».

-Quedan apenas tres días para la apertura de la temporada de pesca con muerte del salmón. Tranquilice o alerte a los pescadores.

-El salmón tiene un ciclo de vida muy complejo, lo que hace que sea difícil valorar lo que va a suceder. Lo hace imprevisible. ¿Cuántos ejemplares se van a sacar? ¿La temporada va a ser mejor o peor que las anteriores?... Es imposible responder. Lo que se sabe es que el descenso de capturas, el mejor indicador que existe, es una realidad. Existe una tendencia, primero, a que, cada día, haya menos salmones, y, segundo, a que estos sean más pequeños. Las estadísticas son como dientes de sierra. Hay años mejores o peores. Pero esas cifras que se pescaban hace décadas hace mucho que pasaron a la historia.

«Si la temperatura del agua aumenta medio grado, eso no es bueno para el salmón»

-El salmón, pues, no remonta.

-La mejor valoración no se puede hacer hasta el final. No obstante, la tendencia es a la baja. Se observa en varios indicadores. Los ejemplares sacrificados por la pesca deportiva, los censos que se realizan en septiembre y los contadores instalados en varias presas, por ejemplo, nos llevan a afirmar que esto va a menos. Otro buen indicador es el número de ríos que cuentan con salmones. Hace unas décadas era muchísimos. Ahora se cuentan con los dedos. En Asturias hay ocho o diez, a los que habría que sumar alguno más en Cantabria y Galicia. Pero sus números son testimoniales.

-Me viene a decir que es un hecho incuestionable.

-Hay menos capturas. También porque la administración pone ahora unos límites que antes no existían. Hace años incluso algún ejemplar entraba por el río Duero. Es una situación similar a la del urogallo, una especie de lugares más fríos. El salmón, por diversas causas, se ha visto afectado. Hablamos, por ejemplo, del calentamiento global, la pesca en los ríos, el furtivismo... Aunque no sabemos en qué porcentaje hacen cada uno que la especie vaya a menos.

-¿Es un fenómeno exclusivo del Principado?

-Estamos en el límite geográfico. Por debajo de Asturias no hay salmones. Las especies empiezan a extinguirse en los bordes, en los límites. Las aguas aquí son frías, pero no tanto como las de Escocia o Dinamarca.

-Hay ríos como el Bidasoa en los que se ha recuperado la especie.

-Se ha logrado tras un proceso complejo, pero en el resto de los ríos vascos ha desaparecido. En Asturias, en el Nalón, cuando la industria del carbón se encontraba en pleno apogeo, ocurrió algo similar y, en cuanto se dejó de lavar este mineral, el salmón volvió a remontar sus aguas.

-Problemas hay muchos.

-En el momento en el que se mejora la calidad de las aguas, la especie reaparece. Pero hay problemas irreparables. Hay ríos muy buenos, limpios, como el Navia. Pero el salmón se encuentra, a diez kilómetros de su desembocadura, con la presa de Arbón. Un muro que el salmón no puede superar. Antes llegaban incluso a Grandas de Salime. Es un problema gordo.

-No el único...

-La pesca en alta mar es otro de ellos. Como la propia pesca deportiva. Por mucho que se diga tiene su efecto. Si pescas el salmón antes de que se reproduzca, este va a menos. También las obras en los ríos. Es una cuestión compleja. Además, como van a la mar, escapan a nuestro control.

-Los ribereños veteranos recuerdan aquellas temporadas con más de 6.000 capturas, pero el último año solo se echaron a tierra 598.

-Hubo un año, creo que el 2010, con solo 246 capturas. Una cantidad ridícula. Evidentemente, la tendencia es decreciente, a la baja, imparable.

-Da la impresión que el principal problema está en la mar.

-Los salmones regresan, pero una parte. Una hembra pone miles de huevos, pero cuántos vuelven. Tienen un ciclo vital en el que deberán afrontar un sinfín de problemas. Desde que nacen hasta que son capaces de reproducirse pasan años. Y en ese período les pasa de todo en el río: contaminación, cormoranes, lubinas (un tema del que se no se habla porque no se les ve). Y, después, en la mar, más dificultades por la presencia de otras especies o por la mano del hombre. Y a los que vuelven les esperan los pescadores. ¿Cuántos superan todas estas barreras? Cuatro amigos.

-El calentamiento global ha ganado fuerza como una de las causas.

-Es evidente. El salmón es una especie de aguas frías y, si la temperatura aumenta medio grado o uno, no es bueno. Pero, insisto, causas hay muchas. El tema de las presas es importante. Hay ríos como el Navia al que le han puesto un muro insalvable a diez kilómetros de la costa. No hay industrias contaminantes a su alrededor. Es un río perfecto. Eso si no fuera por la presa.

-¿Y los cormoranes?

-Dicen que es una ave invasora. No es cierto. Es una ave autóctona que siempre ha habido en cantidades inferiores, pero que, desde que se dejó de matar en Europa, viene con mayor asiduidad. Se come todo lo que haya: anguilas, salmones, truchas, carpas... Lo que encuentra. Se habla de 300 gramos de pescado por día. Al pescador le da rabia porque no logra nada en horas y viene el pájaro negro y se lo zampa.

-¿La pesca sin muerte es el futuro?

-Hay muchos colectivos reacios porque al pescador le gusta pescar y llevarse la pieza a casa. Obviamente, otras sociedades más avanzadas lo interpretan de otra forma y les extraña. Yo la vi nacer. Si tenemos pocos salmones, tendremos que buscar una fórmula que haga compatible el hecho de disfrutar de una actividad como la pesca y la preservación de la especie. Siempre habrá gente que diga que es una tontería porque mueren igual, lo cual es verdad. Pero, si te lo llevas a casa y lo echas en la sartén, ese seguro que no volverá al río.

-¿Con el paso de no muchos años habrá que viajar a otros países más al norte para pescar un salmón?

-Para muchos, su meca, hoy en día, es ir a Escocia, Alaska o Noruega a pescar salmones. Gente con dinero que busca lugares con aguas limpias y muchos salmones. Se hacen muy buenas fotos. Pero sí es verdad que, en unas pocas décadas, no nos quedará otra que viajar al norte. Esperemos que no sea así, aunque la tendencia no invita al optimismo.