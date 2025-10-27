El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Foto de familia durante la gala organizada ayer por el Santa Olaya para celebrar sus éxitos. S. O.
Natación

El Santa Olaya celebra sus éxitos en familia

José Otaiza y María Zornoza fueron premiados en la gala como los mejores deportistas fabriles de la pasada campaña

César Sánchez

César Sánchez

Gijón

Lunes, 27 de octubre 2025, 06:27

La gran familia del Santa Olaya volvía ayer a el teatro de La Laboral para celebrar sus éxitos de la última temporada y para ... distinguir a los mejores deportistas de la pasada campaña, acto al que no faltó la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón. Durante el encuentro recogieron también sus distinciones los socios que cumplían medio siglo como abonados de forma ininterrumpida de la entidad fabril en reconocimiento a su indudable fidelidad.

