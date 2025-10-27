El Santa Olaya celebra sus éxitos en familia

La gran familia del Santa Olaya volvía ayer a el teatro de La Laboral para celebrar sus éxitos de la última temporada y para ... distinguir a los mejores deportistas de la pasada campaña, acto al que no faltó la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón. Durante el encuentro recogieron también sus distinciones los socios que cumplían medio siglo como abonados de forma ininterrumpida de la entidad fabril en reconocimiento a su indudable fidelidad.

Marina Álvarez, Constantino Rodríguez, José Solís y Sergio Suárez fueron distinguidos como olayistas ejemplares de la entidad.

En el apartado de galardonados, dentro de la sección de natación, fueron un numeroso grupo de nadadores los que recibieron el premio por su constancia y vinculación a la formación de la entidad de El Natahoyo.

Adolfo Carbajosa recibió el premio por su valores humanos en el grupo de nadadores máster, entre los que además también fue distinguido junto a Victoria García como los mejores entre los nadadores de esta categoría.

También hubo reconocimiento para María Calvo, por su cualidades humanas; Yago Suárez, por su espíritu de superación; Natalia Labes, por su trayectoria en su educación en secundaria, y Saúl Noriega y Álvaro Zornoza, en bachillerato y universidad, respectivamente.

Javier Lodos, Sofía Finca, Yago Rodríguez, María Zornoza, Álvaro Zornoza y María Calvo fueron los mejores nadadores en el grupo de edad. Finalmente, Javier Otaiza y María Zornoza fueron los grandes protagonistas de la Gala del Santa Olaya al ser premiados como los mejores nadadores de la pasada campaña, en la que el club fabril conquistó numerosos éxitos.