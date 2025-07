El Santa Olaya prescinde de su director técnico para agilizar y fortalecer su base

El Santa Olaya anunció el 10 de agosto de 2021 que depositaba su confianza en Antonio Oliveira (Oviedo, 1977) como nuevo director técnico del ... equipo de natación de la entidad. En aquella imagen formalizaba su nuevo contrato ante Enrique Plaza, presidente entonces del club fabril, como máximo responsable de la preparación de sus deportistas. Ahora, cuatro años después, el ahora máximo dirigente olayista, Gonzalo González, y su vicepresidenta le han comunicado que el Santa Olaya no procederá a renovar su vinculación, que finaliza el próximo mes de agosto.

«No tiene nada que ver con la parte profesional o personal de un gran entrenador como es Antonio», explica Gonzalo González. «Creemos que puede haber otra posibilidad y queremos barajarla. Acaba su contrato y hemos decidido prescindir de su trabajo», añade el máximo dirigente del club fabril, que hace hincapié en que «somos un club cercano, abierto a comunicar cualquier cuestión».

«Me dijeron que era muy profesional, pero que no era suficiente. Solo eso», explica Antonio Oliveira. «Hace unos meses presenté mi renuncia por unos problemas y no la aceptaron. Me dijeron que todo iba a ir bien, que se iban a solucionar, pero no fue así», asegura el exdirector, que llevaba cuatro años en el cargo y ocho en la entidad.

Acertar o equivocarnos

Tanto él como el propio Santa Olaya abren ahora nuevos caminos y divergentes. «Queremos tener la opción de acertar o equivocarnos, pero nuestra ida es agilizar y fortalecer el trabajo con los equipos base para que surjan esos nadadores que esperamos», insiste Gonzalo González, que confía en tener cerrado el proceso de salida y de relevo del cargo en un plazo de dos semanas.