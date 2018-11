NATACIÓN El Santa Olaya regresa del nacional con siete medallas César Castro y Paloma Marrero lucen satisfechos sus medallas. / S. O. César Castro fue el mejor del equipo fabril al lograr el título en 200 libre y establecer un nuevo récord de España de la distancia CÉSAR SÁNCHEZ GIJÓN. Martes, 20 noviembre 2018, 00:25

El Santa Olaya despachó este fin de semana en Barcelona uno de los mejores nacionales de los últimos años y regresó a Asturias con un botín de siete medallas (una de oro, cuatro de plata y dos de bronce). Y, además, con la quinta plaza en la clasificación final por clubes, que da la verdadera medida del potencial de cada escuadra y hasta de lo alto que puede llegar esta campaña.

César Castro y Paloma Marrero , en tres ocasiones, y Marcos Rodríguez, en una, lucieron los colores de la entidad gijonesa en el podio. Todos ellos confirmaron ser los más firmes baluartes de la formación fabril, que estuvo representada en la Ciudad Condal por catorce nadadores, entre los que también hubo un buen número de finalistas que lograron sus mejores marcas personales.

Paloma Marrero fue la encargada de abrir el medallero gijonés al alzarse con el subcampeonato en 200 braza, con un tiempo de 2.23.52, con el que estableció una nueva mejor marca de la entidad. Pero eso fue el principio de su gran actuación ya que regresó a la zona de premiación para colgarse un bronce en 50 braza (31.36) y una nueva plata en 100 braza (1.07.01).

Marcos Rodríguez, por su parte, refrendó su buen momento y logró el subcampeonato en 1.500 libre con un crono de 14.50.33.

Referencia

César Castro no tardó en convertirse en una de las referencias de la competición al finalizar segundo en los 100 libre y mejorar considerablemente su registro con 48.11.

La tercera posición en 50 libre no fue más que el prólogo para uno de los mejores instantes del torneo, cuando tocó la campaña tras lograr el título y marcar un nuevo tope nacional en 200 libre con un crono de 1.43.94.

El nadador olayista, en declaraciones a EL COMERCIO, manifestó estar «muy satisfecho por conseguir la victoria y batir el récord nacional», al tiempo que aclaraba que «la verdad es que el Nacional me lo tomé a modo de entrenamiento». «No me he preparado especialmente para él puesto que no es uno de los grandes objetivos de la temporada», añadió.

El nadador olayista se quedó a una centésima de la mínima exigida por la dirección técnica de la Federación Española para participar en los Mundiales en piscina corta, pero es previsible que sea incluido en la Selección que se desplace a Corea.

De momento, solo piensa en seguir preparándose y mejorar sus marcas. Pero también para poder brindar junto a sus compañeros el ascenso a División de Honor, que se celebrará en el propio Santa Olaya el próximo mes de diciembre.