AJEDREZ Saúl Pérez, el más rápido por Reyes El torneo de Reyes del Ensidesa contó con una gran participación. / OMAR ANTUÑA El jugador avilesino, con siete de ocho puntos posibles, se llevó el título del torneo del Ensidesa F. JORDI AVILÉS. Domingo, 6 enero 2019, 02:11

El pasado viernes disputó el tradicional Torneo de Reyes de ajedrez rápido, que tuvo lugar en la sala de ajedrez del polideportivo de La Magdalena donde, tras cerca de cuatro horas de juego, se entregaron los premios, con el avilesino Saúl Pérez como ganador absoluto.

Fue un evento al que acudieron 64 ajedrecistas de todas las edades y se celebraron dos torneos simultáneamente, uno para los más jóvenes sub-16 y ajedrecistas con ELO inferior a 1.400, y otro abierto para jugadores de cualquier edad y ELO superior a la cifra antes mencionada. Se disputaron ocho partidas a ritmo de cinco minutos más tres segundos por jugada, lo que produjo encuentros muy vistosos y emocionantes, como suele suceder en esta atractiva modalidad.

Al final y tras una disputada lucha en los tableros, se impuso el avilesino Saúl Pérez, que con un espectacular registro, 7 puntos de 8 posibles, totalizó una gran actuación, le siguieron muy de cerca Miguel Ángel Lanza (subcampeón) y Jesús Calleja, tercero con 6,5 puntos.

Pero no solo hubo un ganador, ya que otros ajedrecistas se coronaron en las categorías de edades. En sub 18 triunfó Iyán Guedes, que se llena de mérito porque solo tiene 14 años de edad. En el torneo junior, fue Erik Bravo el campeón, llevándose la categoría sub 12 Daniel Vega y la sub 8, la joven revelación del momento, el avilesino Luis Ávila.

Un nuevo éxito de participación de un torneo en el que el Ensidesa contó con la colaboración de la Fundación Deportiva Municipal.