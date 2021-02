NBA Scariolo se estrena como entrenador jefe de los Toronto Raptors El seleccionador de España hizo de técnico principal en la victoria de los canadienses contra Houston Rockets Scariolo, durante su estreno como entrenador de los Raptors. / T. RAPTORS C. T. T. MADRID. Domingo, 28 febrero 2021, 04:02

El seleccionador de España, Sergio Scariolo, de 59 años, vivió uno de los momentos más emocionantes de su carrera. En la victoria de los Raptors ante los Rockets (122-111), el italiano hizo de entrenador principal de Toronto por las baja de Nick Nurse y de otros cinco componentes más del cuerpo técnico. Todos ellos se encuentran en cuarentena por el protocolo antivirus de la NBA, algo de lo que se salvó el propio Scariolo por su presencia en España durante los últimos diez días para las disputa de las 'ventanas' de clasificación del Eurobasket de 2022.

«Designar a Sergio no fue difícil para nosotros. Lo hemos tenido aquí desde hace años. La experiencia que tiene, no solo en la NBA, sino como entrenador jefe internacional, ya sea en Europa o en la Selección Española ha hecho que no sea difícil. Probablemente, la decisión más difícil fue determinar quién puede estar con él, cuál es el plan, los ritmos de sustitución, todo eso», explicó Bobby Webster, mánager general de los Raptors. «Sergio tiene una capacidad increíble para ver el juego, para hacer ajustes, sabe muy bien su papel. Por eso estamos contentos de verlo en el papel de entrenador jefe y ver lo que puede hacer», añadió el responsable de la franquicia.

Scariolo estuvo en el banquillo junto a tres técnicos más de los Raptors 905, el filial de la franquicia, y fue homenajeado por sus jugadores entregándole el balón de uno de los partidos más especiales de su carrera: «Son las otras personas las que me hacen sentir que esto es especial porque estás tan concentrado en lo que estás haciendo, tratando de no joderlo, que no tienes demasiado tiempo para pensar en tus emociones. Guardaré el balón muy cerca de otros objetos que me han dado mis jugadores después de una medalla o un campeonato», explicó un feliz Scariolo tras el histórico duelo.

El seleccionador acababa de finalizar el periodo obligado de cuarentena al regresar desde Polonia a Tampa, Florida. Allí disputan los Raptors esta temporada sus partidos debido a la imposibilidad de cumplir las normas anti-convid cada vez que se cruza la frontera con Canadá.