HOCKEY PATINES Segunda derrota en Liga del Telecable Natasha, en un lance del partido, ante una jugadora catalana. / UCHA El conjunto gijonés, tercero a cuatro puntos del líder Manlléu, falló en exceso en ataque contra el Cerdanyola J. L. C. GIJÓN. Domingo, 20 enero 2019, 02:07

El Telecable Hockey sufrió ante el Cerdanyola (2-3) su segunda derrota liguera en un encuentro en el que la falta de acierto ante la portería rival pesó demasiado.

2 TELECABLE 0 CERDANYOLA Telecable Hockey: Elena Lolo; Marta Piquero, Sara Lolo, Julieta Fernández, Natasha Lee -cinco inicial-, Andrea, María, Nuria, Sara Roces. Cerdanyola: Mariona; Joana, Txel, Laia Pera, Noelia Paredes -cinco inicial-, Macarena Ramos, Anna Martín y Julia. Goles: 0-1: m. 12, Laia Pera. 0-2: m. 32, Gema Solé. 0-3: m. 38, Maca Ramos de penalti. 1-3: m. 41, Nuria Obeso. 2-3: m. 46, Marta Piquero. Árbitro: Jónathan Sánchez. Incidencias: partido de la OK Liga femenina disputado en el polideportivo de Mata-Jove ante unos 350 espectadores.

El equipo fabril, tercero ahora a cuatro puntos del líder Manlléu, comenzó el partido con gran dominio y fruto del mismo vinieron sus primeras ocasiones, pero las intervenciones de la portera catalana mantuvieron la portería a cero. Gracias a la defensa presionante de las asturianas, el Cerdanyola no logró acercarse a la meta local hasta que un robo en mitad de pista les dio su primera ocasión, que no desaprovecharon. A pesar del gol en contra, el conjunto local continuó con su juego y tuvo varias ocasiones para el empate, incluido un penalti, pero finalmente se llegó al descanso con victoria visitante por la mínima (0-1).

En la segunda mitad se vio un partido más abierto, con el Telecable arriesgando cada vez más, lo que provocó que el Cerdanyola comenzara a disfrutar de ocasiones a la contra. Aunque parecía que la igualada estaba cerca, con varias bolas estrelladas en los palos, serían nuevamente las jugadoras catalanas las que encontraron puerta tras un potente disparo de Gemma Solé (0-2).

El partido se puso aún más cuesta arriba tras la transformación de un penalti que ponía un 0-3 en el marcador. Pero el Telecable no tiró la toalla y apretó aún más si cabe, recortando distancias con los goles de Nuria y Marta. Quedaban cuatro minutos para la remontada, que estuvo realmente cerca, pero anoche no era el día del 'cinco' fabril, que incluso pudo marcar en el último segundo al disponer de una falta directa que finalmente no logró transformar. El electrónico de Mata-Jove ya no se movió.