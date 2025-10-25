Seis medallas locales en la jornada inicial del Internacional Villa de Avilés

La primera jornada de la vigésimo quinta edición del Torneo Internacional de Judo Villa de Avilés, categoría Gran Evento, Memorial Agustín Pérez, Supercopa de ... España sub 18 y Copa de España sub 15, finalizó con seis medallas para los judocas avilesinos, tres de ellos representantes del Club Óscar Fernández, dos del Judo Sanfer y uno del anfitrión Judo Avilés.

Comenzando por la Supercopa de España sub 18, de categoría cadete, Saúl Fernández, del Judo Avilés, consiguió subirse al tercer cajón del podio en el peso de los -66 kilos. «Es un resultado tremendamente positivo, estoy muy contento por él», apuntaba el técnico Ricardo García, aunque reconocía que el judoca avilesino «estaba para pelear en la final por un oro o una plata. Todavía arrastramos errores y siempre queremos un poquito más porque somos capaces».

Por el Club Óscar Fernández, repitió el resultado de su vecino Enol Gallego, bronce en su caso en el peso de -81 kilos. Los oros masculinos estuvieron muy repartidos, con los internacionales Portugal y Gran Bretaña colándose entre los campeones nacionales. En categoría femenina dominó con claridad Galicia, con hasta cuatro primeros puestos.

Ya en la competición júnior sub 21, más descafeinada, el Club Óscar Fernández se colgó otras dos preseas: Javier Simancas oro en -60 kilos y Alejandra Pérez bronce en +63. Por su parte, el Judo Sanfer también se subió al podio merced a los bronces de Sara Zapatero en -48 kilos y Paula López en -63.

Enol Gallego fue el medallista del Club Óscar Fernández en la Supercopa cadete.

A nivel organizativo, el telón se bajó en el 'Teatro de los Sueños' del Quirinal después de casi 13 horas de combates, con la satisfacción del deber cumplido y sabiendo que queda la otra mitad del camino. «La realidad es que estamos plenamente satisfechos de cómo han transcurrido ya que no era cualquier año. Hemos luchado contra dificultades importantes porque es la edición en la que las exigencias de la Federación Española han estado a mayor altura», ha apuntado su organizador por vigésimo quinto año consecutivo, Carlos Fernández.

Los comisionados de la Federación Española quedaron «altamente satisfechos» con lo visto y eso hace que «nos de ánimo e ilusión porque significa que se valora el trabajo y queremos estar entre los mejores». Fernández ha apuntado que «siempre puede haber cosas a mejorar y apuntamos para seguir creciendo».

Las gradas del Quirinal se volvieron llenar un año más en una primera jornada donde nadie ha querido perderse la competición. Es el caso del concejal de Deportes Juan Carlos Guerrero, el de Recursos Humanos Noé Vega o la de Igualdad Lucía Fernández. También los ediles del PP Esther Llamazares, Ceila Fernández y Juan Nicieza o el portavoz de Podemos David García.

A ellos se han sumado otros cargos como la presidenta y el secretario general del PP avilesino, Estefanía Rodríguez y Manuel Ballesteros, respectivamente; el director de El Corte Inglés de Avilés Luis Sarciada, la hermana de Agustín Pérez -judoca que da nombre al memorial que acompaña al Villa- Amada Pérez, el presidente de la Federación Asturiana de Judo y DA José Ramón Maseda y el presidente de Judo Club Avilés Javier Fernández.