Saúl Fernández, del anfitrión Judo Avilés, logró la medalla de bronce en la categoría -66 kilos de la Supercopa de España cadete. LVA
XXV Trofeo Internacional de Judo Villa de Avilés

Seis medallas locales en la jornada inicial del Internacional Villa de Avilés

Enol Gallego, del Club Óscar Fernández, y Saúl Fernández, del anfitrión Judo Avilés, fueron bronce en la Supercopa de España cadete

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Sábado, 25 de octubre 2025, 23:24

Comenta

La primera jornada de la vigésimo quinta edición del Torneo Internacional de Judo Villa de Avilés, categoría Gran Evento, Memorial Agustín Pérez, Supercopa de ... España sub 18 y Copa de España sub 15, finalizó con seis medallas para los judocas avilesinos, tres de ellos representantes del Club Óscar Fernández, dos del Judo Sanfer y uno del anfitrión Judo Avilés.

