Sergio de Celis y Ainhoa Martín se llevan el XXXIV Trofeo Internacional Villa de Gijón El nadador catalán y la guipuzcoana fueron los mejores del torneo, que deparó siete nuevas plusmarcas del campeonato Los premiados en el Trofeo Internacional Villa de Gijón en la clausura del campeonato, en la piscina del Santa Olaya. / ARNALDO GARCÍA CÉSAR SÁNCHEZ GIJÓN. Lunes, 24 mayo 2021, 02:04

El nadador del Sabadell Sergio de Celis y la deportista de la Federación Guipúzcoa Ainhoa Martín se adjudicaron la victoria en el Trofeo Internacional Villa de Gijón, que ayer celebró la jornada de clausura de su trigésima cuarta edición.

El Santa Olaya volvió a superar con nota la organización de la competición, incluida en el Calendario de la Liga Europea de Natación y en el III Grand Prix Open Circuito Nacional de Trofeos, en el que club fabril y Gijón se han convertido en una de las citas más importantes.

La jornada comenzaba con malas noticias para los olayistas, ya que se conocía la noticia que César Castro y Arbidel González, las principales opciones de los gijoneses para que el triunfo se quedase en casa, no estarían en la competición, puesto que los nadadores fabriles y buena parte del equipo español que regresaba del Europeo de Budapest habían perdiendo el enlace en el aeropuerto de Frankfurt. No obstante, los olayistas volvieron a mostrar su mejor versión.

Sin embargo, ninguno de los participantes pudo con el buen momento del catalán Sergio de Celis, que había marcado unos excelentes 49.26 en la jornada inaugural. Este registro le sirvió para inscribir su nombre en el historia de ganadores del torneo.

Su compañero Alex Castejón le secundó en la clasificación, tras realizar en la primera jornada 2.14.48, en 200 braza. El nadador del Versalles Alexis Vandevelde logró encaramarse hasta la tercera posición, al detener el cronómetro en los 1.500 libre en un tiempo de 15.35.97.

Satisfecho

«Estoy muy satisfecho de mi actuación, sobre todo, porque he mejorado mis marcas», señalaba el ganador en la clausura del torneo, en el que debutó con victoria. El nadador del Sabadell, que conocía el Santa Olaya tras haber participado en los Campeonatos de España, afirmó que «no eché mucho de menos a los aficionados en la gradas, ya que había mucha participación, pero está mucho mejor cuando hay público animando. En el Santa Olaya se está muy a gusto».

El triunfo en la clasificación femenina registro un nuevo duelo entre Ainoha Martín y Candela Sanchéz que había finalizado en tablas en la primera jornada.

Ambas se zambulleron ayer en la pileta fabril dispuestas a llevarse el título. Sánchez tomó la delantera con el prometedor registro de 8.49.61 en 800 metros, que la situó al frente de la clasificación. Su alegría no le duró mucho, ya que Martín marcó un crono de 4.49.41 en 400 estilos, con los que superó a su rival y se hizo con un merecido triunfo.

La también guipuzcoana Maider Redín no tuvo mayores problemas para conservar la tercera plaza con el 1.01.17 que logró en la apertura en 100 mariposa.

«Estoy muy contenta con la victoria. La verdad es que no me lo esperaba», manifestó Martín. La guipuzcoana señaló que la clave de la victoria estuvo en que «llegamos igualadas a la clausura y esto me motivó mucho para superar la marca de Sánchez en 800 libre». «Es una satisfacción conseguir la victoria en una prueba del circuito nacional», admitió.

El torneo dejó buenos registros, como así se reflejan que se hayan establecido nuevos récords en 100 libre, Sergio de Celis, con 49.63 y 49.26; 1.500 libre, Alexis Vandevelde, con 15.35.97; 200 braza, Alex Castejón, con 2.14.48, y 50 mariposa, Leonardo Shelling, con 24.21 y 24.04, y Maider Redin, con 28.05.