Atletismo Tarde o temprano relucen los genes Sergio Solanas ganó con 33 años su primer título nacional de triple salto, siguiendo la estela de sus padres, que suman 28 oros y 24 récords de España Sergio Solanas celebra su oro en triple salto en el Campeonato de España. / kiko huesca / eFE MIGUEL OLMEDA Madrid Martes, 23 febrero 2021, 20:52

«La verdad es que tener 28 títulos en casa intimida un poco», admite Sergio Solanas, que el pasado domingo se proclamó campeón de España de triple salto por primera vez en su carrera. Su padre, Alberto Solanas, ganó ocho oros nacionales entre la longitud y el triple. Su madre, Isabel Mozún, sumó 20 en la altura. Entre ambos, 24 récords de España. Al hijo le ha costado toda una carrera de esfuerzo y trabajo a las órdenes de Juan Carlos Álvarez, el entrenador de la familia y uno de los gurús del triple salto en el país, pero a punto de cumplir los 34 por fin se ha quitado un peso de encima.

No porque sintiera la exigencia de los títulos por parte de sus padres, que «nunca han ejercido ninguna presión en ese sentido», sino más bien por pura ambición personal. «Después de dos platas, cuatro bronces y siete cuartos puestos, es un poco una liberación incluso. Hay un punto de justicia divina en que el atletismo me haya devuelto ahora todo el esfuerzo y lo que le he dado», apunta Sergio.

Y es que él al atletismo le ha dado mucho. Incluso su físico. En 2016, cuando más en forma se encontraba y más cerca tenía el sueño olímpico, Solanas se rompió el tendón de Aquiles de su pierna izquierda, con la que certifica el tercer salto. Y el año pasado, en el primer salto del primer concurso tras el confinamiento, se fracturó la cola del astrágalo del pie derecho, el que soporta un impacto de hasta 1.000 kilos en el segundo rebote. Un dolor que Sergio todavía arrastra y que le hace pensar cambiar la pierna de batida de cara a la temporada de aire libre.

«Hemos mamado atletismo»

En la casa de los Solanas Mozún, en Tres Cantos, el atletismo siempre estuvo presente. «Mi hermana y yo lo hemos mamado toda la vida», asegura el flamante campeón de España. «Veíamos todos los veranos las grandes competiciones y nuestros padres nos llevaban a los crosses del pueblo. Luego hacíamos alguna pruebita en Madrid: altura, longitud, velocidad…», añade.

Sin embargo, no fue hasta bien entrada la adolescencia cuando Sergio se decantó por el atletismo. «Fue con 15 o 16 años. Entrenaba a fútbol y bastante a tenis, pero no me gustaba mucho y acabé un poco quemado», cuenta. Como tenía condiciones para el triple salto, sus padres hablaron con Juan Carlos Álvarez, que entonces dirigía en el Centro de Alto Rendimiento a los Joan Lino, Carlota Castrejana, Raúl Chapado, Patricia Sarrapio y compañía, y quedaron en que Sergio bajase a entrenar un par de veces por semana. Hasta ahora.

Para el saltador de la Agrupación Deportiva Marathon, Juan Carlos Álvarez tiene la culpa de su oro en Gallur al 50%. «Me ha hecho deportivamente», asegura Sergio, que también mira a su novia Marta, también atleta y fisioterapeuta, y a sus padres, dos referentes. «Soy lo que soy gracias a ellos. De mi madre he heredado la perseverancia, la actitud de seguir intentándolo. De mi padre, la tranquilidad», señala pensativo… «Y el llegar siempre tarde a todos los sitios», añade entre risas.

Duda hasta el final

Su primer Campeonato de España también ha llegado tarde. «Tanto que ya no creía que fuera a ganar, la verdad. Mis mejores años ya han pasado», reconoce Solanas. Las lesiones han dejado atrás los momentos en los que veía factible un salto de 17 metros: «En 2015, cuando estaba saltando por encima de 16.50m (dejó en 16.68m su marca personal), y en 2016 antes de romperme, cuando hice 16.30m con solo media carrera».

El domingo pasado, Sergio apenas necesitó irse a 16.19m para ganar el oro en Gallur. Lo hizo en el primer intento –su único válido– siguiendo el consejo que tantas veces le dio su padre, «no desaprovechar los saltos al principio y empezar fuerte en el primero», aunque también obligado por los dolores en el pie de batida. Esos que le obligaron a no saltar durante tres rondas en Madrid y que casi le dejan sin competir. «Hasta el lunes o el martes anterior no decidí acudir al Campeonato de España», revela. Tomó una decisión arriesgada y acertó: «Ya me puedo retirar tranquilo».