Representantes del Valoe, el equipo que más gimnastas clasificó. LVA
Gimnasia rítmica

Siete gimnastas de la comarca avilesina estarán en la Copa de España Base

El Valoe-Corvera clasificó para Madrid a cuatro deportistas, el Versalles a dos y el Rítmica Piedras a una

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Jueves, 30 de octubre 2025, 07:07

Comenta

Siete gimnastas de los clubes de la comarca avilesina disputarán en Madrid los días 29 y 30 de noviembre la Copa de España Base, ... tras su buen papel el pasado fin de semana en La Corredoria en la Copa Asturias. El Valoe-Corvera estará representado por cuatro deportistas, el Gimnástico Versalles por dos y el Rítmica Piedras por una.

