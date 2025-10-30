Siete gimnastas de la comarca avilesina estarán en la Copa de España Base

Siete gimnastas de los clubes de la comarca avilesina disputarán en Madrid los días 29 y 30 de noviembre la Copa de España Base, ... tras su buen papel el pasado fin de semana en La Corredoria en la Copa Asturias. El Valoe-Corvera estará representado por cuatro deportistas, el Gimnástico Versalles por dos y el Rítmica Piedras por una.

Comenzando por el club que dirige Lorena Arbesuk, consiguieron su plaza nacional Lucía Fernández (cuarta), Ceila Mesa (tercera), Mara González (cuarta) y Eire Menéndez (undécima), que competirán en las categorías infantil y cadete. Por su parte, en el Gimnástico Versalles lograron su clasificación Marina García (subcampeona), en alevín, y Alienda Valera (tercera), en benjamín. Además, por el Rítmica Piedras, Cayetana Prendes (cuarta), también logró su pase en esa misma categoría benjamín.

María García y Alienda Valera, clasificadas del Gimnástico Versalles. LVA Representantes del Rítmica Piedras en la Copa Asturias. LVA 1 /

Por otro lado, La Corredoria también acogió el Campeonato de Asturias de conjuntos absoluto, donde el Valoe fue el único representante de la comarca, así como también de la categoría en la región. Así, «no había presión por lograr la clasificación nacional, pero sí la responsabilidad de enseñar un buen ejercicio», comentó Arbesuk. «Damos las gracias a todos los gimnastas y público que apoyaron tan calurosamente su actuación y que tan efusivamente han reconocido el trabajo de nuestras chicas».

El conjunto estuvo compuesto por Andrea Muñiz, Nayara Vázquez, Noelia Moya, Deva Fernández y Laura Quero.